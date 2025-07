L'application Apple Sports débarque au Mexique (pas encore en France)

Apple a mis à jour son application Sports en version 3.1 pour inclure la couverture du FA Community Shield, le match annuel de football anglais opposant les champions de la Premier League aux vainqueurs de la FA Cup. C'est aussi une bonne nouvelle pour les clients mexicains qui peuvent télécharger l'application pour suivre les scores de leurs sports préférés.

Apple aime la Premier League

Cette année, Liverpool FC, champion de la Premier League 2024, affrontera Crystal Palace, vainqueur de la FA Cup, au stade de Wembley le 10 août 2025. Liverpool a remporté son 20e titre de champion, égalant le record, en avril, tandis que Crystal Palace a décroché sa première FA Cup en mai lors d'une finale palpitante contre Manchester City.

Lancement au Mexique

La mise à jour rend également l'application Apple Sports disponible au Mexique, permettant aux fans de la Liga MX de suivre leurs équipes et les progrès dans la MLS Leagues Cup. On attend toujours l'application en France, Belgique, Suisse et autres comme dans de nombreux pays africains francophones.

Apple Sports est désormais disponible au Mexique! Suivez toute l’action alors que l’Apertura 2025 débute en Liga MX, et restez à l’affût de la Leagues Cup, où 36 clubs de la Liga MX et de la MLS s’affrontent cet été.

Nouvelles fonctionnalités dans la version 3.1

La dernière version de l'application propose des scores détaillés enrichis, offrant des statistiques de performance en temps réel sur les joueurs préférés des fans. Cette mise à jour fait suite à une refonte en juin de l'écran d'accueil et à l'ajout du support pour le tennis, qui tombait à pic pour Wimbledon.

À propos de l'application Apple Sports

Lancée en février 2024, l'application Apple Sports fournit des scores, statistiques, classements, matchs à venir, et plus encore pour diverses ligues. Elle est disponible gratuitement sur iPhone aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et désormais au Mexique.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports