Footnotes : TikTok lance un outil similaire aux Community Notes sur X

TikTok lance aux États-Unis (dans un premier temps) une nouvelle fonctionnalité appelée Footnotes, qui permet à sa communauté de participer à la vérification des faits en ajoutant des notes contextuelles sous les vidéos. Cette initiative vise à renforcer la fiabilité des contenus diffusés sur la plateforme.

TikTok lance « Footnotes », son système de vérification communautaire

TikTok a officiellement déployé aujourd’hui aux États‑Unis sa nouvelle fonctionnalité nommée Footnotes, inspirée du concept de Community Notes utilisé par X (anciennement Twitter) et Meta. Cette initiative permet aux utilisateurs de contribuer à la vérification des faits en ajoutant des notes de contexte sous des vidéos jugées trompeuses ou incomplètes.

Seuls les utilisateurs basés aux États‑Unis, âgés de 18 ans ou plus, ayant un compte actif depuis au moins six mois et sans violation récente des règles peuvent devenir contributeurs de Footnotes. Environ 80 000 personnes sont déjà éligibles et inscrites dans le programme.

Le système fonctionne sur une logique appelée “bridging algorithm” : les notes sont publiées uniquement si elles reçoivent des votes de suffisantes personnes ayant des opinions différentes sur leur utilité. Ce procédé vise à réduire la manipulation collective des votes.

Contrairement à certaines plateformes, TikTok n’abandonne pas les vérificateurs professionnels. Footnotes vient compléter, et non remplacer, le réseau de plus de 20 organisations de fact-checking accréditées déjà utilisées par TikTok. Cette approche hybride vise à allier rapidité communautaire et rigueur institutionnelle.

TikTok introduit Footnotes alors que la plateforme devient une source majeure d’information pour les jeunes, et que le contexte réglementaire américain la place sous le feu des projecteurs. Cette fonctionnalité ajoute une couche de transparence et permet à la communauté d’ajouter des éclairages complémentaires — notamment sur des vidéos virales, médicales, ou politiques.

Ce lancement illustre l’effort de TikTok pour mieux modérer le contenu à grande échelle, en équilibrant contrôle communautaire et vérification professionnelle. Un pas majeur vers une information plus fiable sur sa plateforme.