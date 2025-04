Donald Trump prolonge de 75 jours le délai d'interdiction de TikTok

1 com

À la veille de l'expiration du délai initial, Donald Trump a annoncé vendredi sur Truth Social qu'il signait un décret pour prolonger de 75 jours supplémentaires le délai avant l'application de la loi interdisant TikTok aux États-Unis. Cette décision marque la deuxième prolongation accordée depuis son retour à la Maison Blanche.

Encore un délai supplémentaire

"Mon administration a travaillé très dur sur un accord pour SAUVER TIKTOK, et nous avons fait d'énormes progrès", a déclaré Trump. Cependant, l'accord nécessite encore du travail pour garantir toutes les approbations nécessaires, justifiant ainsi cette extension.

ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, s'est exprimée publiquement pour la première fois sur ces négociations, indiquant qu'"un accord n'a pas été conclu" et qu'"il reste des questions clés à résoudre". L'entreprise a également précisé que "tout accord sera soumis à l'approbation de la loi chinoise".

Plusieurs acteurs américains seraient intéressés par un rachat potentiel, notamment Oracle, Blackstone, Amazon, Perplexity, Frank McCourt et AppLovin. Selon Bloomberg, une proposition d'un groupe d'investisseurs américains comprenant Oracle, Blackstone et Andreessen Horowitz serait considérée comme l'une des options les plus sérieuses.

L'enjeu des tarifs douaniers

Cette prolongation intervient quelques jours après l'annonce par Trump de nouveaux droits de douane, notamment un taux de 34% sur les produits chinois. Le président américain a laissé entendre qu'il pourrait réduire ces tarifs en échange d'un accord sur TikTok.

"Nous espérons continuer à travailler de bonne foi avec la Chine, qui n'est pas très heureuse de nos tarifs réciproques", a-t-il ajouté, qualifiant les tarifs d'"outil économique le plus puissant" et "très important pour notre sécurité nationale".

Des sources anonymes citées par l'Associated Press ont indiqué que la Maison Blanche pensait être proche d'un accord cette semaine, jusqu'à ce que le gouvernement chinois déclare qu'il n'approuverait pas l'arrangement sans négociations sur le commerce et les tarifs douaniers. En réponse aux tarifs américains, la Chine a annoncé vendredi qu'elle imposerait également une taxe de 34% sur les importations de produits américains.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils, il est recommandé de garder l'application TikTok à jour, au cas où elle disparaîtrait à nouveau des App Stores comme ce fut brièvement le cas après l'entrée en vigueur initiale de la loi. En revanche, en Europe, aucune action similaire n'est pour le moment prévue par les autorités.