Comment Donald Trump veut sauver TikTok

Lors de son ultime discours avant de prêter serment en tant que président, Donald Trump a exposé son plan pour « sauver TikTok » d'une interdiction légale en créant une coentreprise avec le gouvernement américain. L'idée est de prendre le contrôle de 50 % du réseau social.

À première vue, cette approche ne correspond pas aux dispositions légales d'une cession qui protégerait des entreprises comme Apple, Google et Oracle d'amendes potentiellement astronomiques. Néanmoins, certains des fournisseurs de services de TikTok ont ​​​​semblé faire confiance à l'assurance du nouveau président, ce qui a permis à TikTok de reprendre ses activités dimanche après-midi, quelques heures après la mise en place de l'interdiction par l'administration Biden.

Le plan de Trump implique que le gouvernement américain détienne la moitié de TikTok, ce qui introduit d'importantes complications au titre du Premier Amendement. Avec l'implication du régime, toute modération de contenu pourrait être considérée comme une action de l'État, ce que la Constitution interdit explicitement, au nom de la liberté d'expression.



Les détails de la façon dont Trump voit les choses se dérouler restent flous, mais il a suggéré qu'avec le gouvernement américain comme « partenaire », TikTok verrait « beaucoup d'offres » pour ce qu'il décrit comme une coentreprise. Il affirme qu'il n'y a « aucun risque » pour les États-Unis, arguant que « nous n'apportons pas d'argent. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'approbation sans laquelle ils n'ont rien. Donc, je ne sais pas, il semble que cela fonctionne. »



Trump a également souligné son affinité personnelle pour TikTok, attribuant à son rôle le succès de sa campagne auprès des jeunes électeurs, notamment grâce aux efforts de son jeune collaborateur, « TikTok Jack ».



Malgré ses efforts antérieurs au cours de son premier mandat pour forcer ByteDance à vendre TikTok en raison des inquiétudes concernant l'accès de la Chine aux données américaines, Trump plaide désormais pour le sauvetage de la plateforme, mettant l'accent sur la préservation des emplois et le désir d'éviter de céder des parts de marché à la Chine. Si l'on se réfère aux dernières déclaration d'Elon Musk, son conseiller spécial, l'un des objectifs serait d'obtenir un accès au marché chinois pour le réseau social X. Un échange gagnant-gagnant.



Voici la déclaration complète de Trump à propos de TikTok :

Et à partir d’aujourd’hui, TikTok est de retour. Donc, vous savez, j’ai fait un petit truc TikTok, nous avons un gars, TikTok Jack, c’est un jeune homme, genre 21 ans. Et nous avons embauché ce gars, et je suis allé sur TikTok ; pouvez-vous croire ce que je suis prêt à faire pour gagner une élection ? Et nous sommes allés sur TikTok et les républicains n’ont jamais remporté le vote des jeunes, le vote des jeunes. Ils remportent beaucoup de votes, mais ils n’ont jamais remporté le vote des jeunes. Nous avons remporté le vote des jeunes de 36 points. Donc j’aime TikTok. J’aime ça. J’ai eu une expérience plutôt bonne, n’est-ce pas ?



Romney l’a perdu de 40 points il n’y a pas si longtemps. Nous l’avons gagné de 36 points. C’est un écart très important. Mais j’ai dit, nous devons sauver TikTok, parce que nous parlons d’un énorme – qui, qui dans ce public va avec TikTok ? Beaucoup ? Oui, très populaire. Et franchement, nous n’avons pas le choix, nous devons le sauver – beaucoup d’emplois. Nous ne voulons pas donner notre activité à la Chine, nous ne voulons pas donner notre activité à d’autres personnes. Et j’ai dit, vous savez, TikTok sans mon approbation – c’est-à-dire l’approbation du président parce que le Congrès a donné au président le droit de conclure un accord sur ce qu’il veut et euh… ils l’ont fait il y a longtemps quand ils ont un autre président. Ils ne savaient pas que j’allais être avec le président, je suppose.



J’ai donc dit très simplement, une coentreprise. Donc, si TikTok ne vaut rien, zéro sans approbation, vous savez que vous n’approuvez pas, ils font faillite, ils ne valent rien.



Si vous approuvez, ils valent comme un billion de dollars, ils valent un chiffre fou. Alors j’ai dit, je vais approuver, mais laissez les États-Unis d’Amérique posséder 50 % de TikTok. J’approuve au nom des États-Unis.



Ils auront donc un partenaire, les États-Unis, et ils auront beaucoup d’enchérisseurs et les États-Unis feront ce que nous appelons une coentreprise. Et il n’y a aucun risque, nous ne mettons pas d’argent. Tout ce que nous faisons, c’est leur donner l’approbation sans laquelle ils n’ont rien. Donc, je ne sais pas, on dirait que ça marche. Qu’en pensez-vous, bien ? Donc, que vous aimiez TikTok ou non, nous allons gagner beaucoup d’argent.