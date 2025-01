La Cour suprême n'a pas sauvé TikTok qui doit fermer ses portes aux Etats-Unis

L'ascension incroyable de TikTok aux États-Unis semble toucher à sa fin, l'application étant sur le point d'être débranchée ce dimanche. Avec une base d'utilisateurs dépassant les 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Amérique du Nord, le réseau social vidéo est un acteur majeur des médias modernes. Néanmoins, les inquiétudes soulevées par les législateurs américains se concentrent sur l'utilisation abusive potentielle des données des utilisateurs, en particulier celles des enfants, par ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, au profit prétendument du Parti communiste chinois (PCC). Une autre inquiétude est le potentiel de la plateforme à servir de canal à la propagande chinoise ciblant la jeunesse américaine. Ne parlons même pas de la chute du niveau intellectuel de cette dernière au niveau mondial depuis l'avènement de TikTok, certains pays comme l'Albanie ayant tout simplement suspendu la plateforme. Curieusement, la Chine a limité son usage à 40 minutes par jour chez les jeunes.

Depuis plusieurs années, l'ancien président Donald Trump puis l'actuel président Joe Biden ont tous deux fait pression pour que TikTok soit vendue à une entreprise américaine. Trump avait initialement menacé d'interdire l'application en août 2020, et Biden a promulgué une loi en avril dernier, fixant au 19 janvier la date limite pour que ByteDance se sépare de TikTok sous peine d'interdiction. La plateforme a lancé tous les recours possibles, en vain.

Hier, la Cour suprême a rejeté le dernier appel de TikTok, confirmant la loi de Biden et confirmant qu'elle ne viole pas les droits du Premier Amendement, scellant ainsi le sort de TikTok à moins qu'une vente n'ait lieu. Alors que les législateurs ont exprimé le souhait de prolonger le délai pour permettre une acquisition américaine, l'un des sauveurs proposés pourrait être Elon Musk, dont l'implication pourrait conduire à intégrer TikTok à sa plateforme X, rompant ainsi les liens avec ByteDance. Compte tenu de l'historique de soutien de Musk à Trump, son intérêt pourrait potentiellement déclencher une prolongation de 90 jours en vertu de la loi, à condition que tous les signes aillent dans le bon sens, y compris des engagements juridiques clairs.



En répons TikTok a publié une déclaration cette nuit sur X, déplorant le manque d'assurances claires de la part de l'administration Biden et du ministère de la Justice. La déclaration souligne :

Les déclarations publiées aujourd'hui par la Maison Blanche de Biden et le ministère de la Justice n'ont pas réussi à apporter la clarté et l'assurance nécessaires aux fournisseurs de services qui sont essentiels au maintien de la disponibilité de TikTok pour plus de 170 millions d'Américains. À moins que l'administration Biden ne fournisse immédiatement une déclaration définitive pour satisfaire les fournisseurs de services les plus critiques en garantissant la non-application de la loi, TikTok sera malheureusement contraint de fermer le 19 janvier.