iSoft v9.3.2 : deux correctifs pour la publicité et la vue article

isoft le blog icone app ipa iphone ipadAlors que les articles s'enchainent en ce mois d'août généralement calme, l'iPhone 17 et un tas de nouveautés Apple approchant à grand pas, nous avons mis l'application iSoft à jour avec la version 9.3.2. Si les dernières versions se concentraient sur le style, notamment pour préparer le virage Liquid Glass, cette fois il s'agit surtout de correctifs pour améliorer l'expérience.

La publicité est mieux gérée

En premier lieu, un correctif qui fera plaisir aux dizaines de milliers d'utilisateurs non Premium : la croix de fermeture de certaines publicités est désormais accessible. Fournies par Google Ads, les encarts publicitaires plein écran, indispensables à notre survie financière, avaient parfois tendance à ferrer le bouton de fermeture près du bord supérieur de l'écran, sous la barre de statut. Normalement, c'est corrigé !

Autre élément modifié, la fréquence des publicités qui décline légèrement. Elle avait déjà été revue à la baisse dans la version précédente. Bien évidemment, elles ne peuvent pas être totalement supprimées, les serveurs et rédacteurs de votre site sont en grande partie dépendants de ces revenus.

La page article résiste

Enfin, dernier correctif, celui de la page article qui devenait vide lorsqu'on avait quitté iSoft et qu'on revenait sur l'app après un (long) moment.

L'application iSoft en quelques mots

Pour le reste, rappelons que l'application iSoft est plus rapide que le site, avec des outils pratiques comme les notifications (avec la possibilité de choisir "toutes" ou "importantes"), les favoris, les bons plans "live", la personnalisation de l'affichage (mode sombre, icônes alternatives, etc), les widgets et plus encore. N'hésitez pas à passer "Premium", pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, supprimer totalement la publicité et supporter l'équipe qui officie depuis 2008.

Un grand merci pour tous vos messages toute l'année et à bientôt sur iSoft, l'application Apple francophone la mieux notée (et la plus notée).



Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog

isoft 9 3
6 réactions

Samesuffit - iPhone premium

Bonjour à tous!
Idem je passe sur l’appli deux fois par jour minimum.
Merci pour ces corrections de bugs…

15/08/2025 à 12h15

Pgb9 - iPhone

@Pb75014
J’ai exactement le même problème depuis 3 mois, ça m’énerve parce que je prends plaisir à lire vos articles mais cette croix qui ne fonctionne pas m’oblige à ne plus venir sur l’application…

15/08/2025 à 11h56

Pb75014 - iPhone

Les pub révolut toujours présente on peut pas les fermer avec la Croix obligé de fermer l’application à chaque fois c’est vraiment énervant

15/08/2025 à 11h48

Someone somewhere - iPhone premium

Je lis vos news plusieurs fois par jour depuis plusieurs années, alors je me suis dis qu’il était temps que je vous renvoie l’ascenseur : je viens de passer premier à vie. Merci pour votre appli géniale et pour vos mises à jour régulières.

15/08/2025 à 11h33

Applelow13 - iPhone premium

Je peux enfin voir quand vous avez mis le billet en ligne et même les mises à jour lorsqu’il y en a. Merci pour cette correction. En plus, ça semble être en date et heure de mon fuseau, donc pas besoin de faire le calcul 🧮 en fonction de l’heure en France.

15/08/2025 à 11h28

Matzy - iPhone premium

L’appli où je passe minimum 3/4 fois par jour pour lire les articles.
Longue vie à ISoft! 👏🏼

15/08/2025 à 10h51

