Alors que les articles s'enchainent en ce mois d'août généralement calme, l'iPhone 17 et un tas de nouveautés Apple approchant à grand pas, nous avons mis l'application iSoft à jour avec la version 9.3.2. Si les dernières versions se concentraient sur le style, notamment pour préparer le virage Liquid Glass, cette fois il s'agit surtout de correctifs pour améliorer l'expérience.

La publicité est mieux gérée

En premier lieu, un correctif qui fera plaisir aux dizaines de milliers d'utilisateurs non Premium : la croix de fermeture de certaines publicités est désormais accessible. Fournies par Google Ads, les encarts publicitaires plein écran, indispensables à notre survie financière, avaient parfois tendance à ferrer le bouton de fermeture près du bord supérieur de l'écran, sous la barre de statut. Normalement, c'est corrigé !

Autre élément modifié, la fréquence des publicités qui décline légèrement. Elle avait déjà été revue à la baisse dans la version précédente. Bien évidemment, elles ne peuvent pas être totalement supprimées, les serveurs et rédacteurs de votre site sont en grande partie dépendants de ces revenus.

La page article résiste

Enfin, dernier correctif, celui de la page article qui devenait vide lorsqu'on avait quitté iSoft et qu'on revenait sur l'app après un (long) moment.

L'application iSoft en quelques mots

Pour le reste, rappelons que l'application iSoft est plus rapide que le site, avec des outils pratiques comme les notifications (avec la possibilité de choisir "toutes" ou "importantes"), les favoris, les bons plans "live", la personnalisation de l'affichage (mode sombre, icônes alternatives, etc), les widgets et plus encore. N'hésitez pas à passer "Premium", pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, supprimer totalement la publicité et supporter l'équipe qui officie depuis 2008.

Un grand merci pour tous vos messages toute l'année et à bientôt sur iSoft, l'application Apple francophone la mieux notée (et la plus notée).

Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog