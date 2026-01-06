Free fusionne ses deux apps mobile et Freebox en une seule interface

Free simplifie enfin l'expérience de ses abonnés en regroupant toutes les fonctionnalités essentielles dans une seule application mobile. Après plusieurs semaines de tests en version bêta, l'opérateur déploie la version 3.0 de son app qui intègre désormais les outils de Freebox Connect, auparavant séparés. Une consolidation bienvenue pour ceux qui jonglaient entre plusieurs interfaces pour gérer leur box et leur abonnement.

Une interface unifiée pour tout gérer

L'application Free devient le point d'entrée unique pour les utilisateurs iOS et Android. Au-delà de la consultation des factures et du suivi de consommation, elle intègre maintenant le pilotage complet de la Freebox. Les abonnés peuvent vérifier d'un coup d'œil les appareils connectés au réseau Wi-Fi, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un Mac, d'enceintes connectées ou de caméras de surveillance.

Le partage du réseau domestique devient également plus fluide grâce au QR code généré directement depuis l'app. Une fonction pratique lors de l'arrivée d'invités qui n'ont plus besoin de saisir un mot de passe complexe. Le contrôle parental se retrouve également centralisé, permettant aux parents de planifier des pauses numériques ou de restreindre l'accès à internet sur certains équipements.

Simplification de l'authentification

L'autre changement notable concerne l'accès aux paramètres de la Freebox. Free supprime l'obligation d'entrer un mot de passe administrateur distinct, l'authentification se faisant désormais via les identifiants du compte principal. De pus, vous pouvez utilisez Face ID pour vous authentifier sur l'app après une première connexion.

Cette rationalisation marque un tournant pour l'opérateur qui avait multiplié les applications ces dernières années (Freebox, Freebox Home, Free Ligue 1). L'app Freebox Connect reste disponible au téléchargement mais son développement s'arrête logiquement.

Pour les utilisateurs iPhone, la mise à jour s'installe directement depuis l'App Store et est d'ores et déjà disponible.

Télécharger l'app gratuite Free