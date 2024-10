TF1 et Free d'accord pour TF1+ sur Freebox, le service gratuit sur Apple TV

Les discussions entre TF1 et Free n’ont pas toujours été simples dans le passé. Heureusement, la relation entre les deux groupes s’est améliorée avec le temps, à tel point qu’aujourd’hui un accord a été trouvé pour la diffusion du service gratuit TF1+ sur les Freebox. Découvrez quelles sont les Freebox qui pourront en bénéficier et quels seront les avantages de ce nouveau service qui marque le début d’année.

La nouvelle expérience de streaming de TF1 débarque chez Free

Un nouvel accord de distribution vient d’être signé entre le groupe Iliad (Free) et le groupe TF1, ce partenariat vise à proposer de nouveaux contenus aux abonnés Free et ce sans facturation supplémentaire sur leur abonnement. Les abonnés Freebox vont pouvoir profiter de films sortis au cinéma ou encore de séries ainsi qu’une multitude d’émissions et contenus exclusifs à la plateforme.



Au cœur de cet accord se trouve le lancement du nouveau service TF1+. Ce service de streaming gratuit se démarque par sa richesse en contenus, proposant plus de 15 000 heures de programmes diversifiés. Le catalogue comprend 200 films de cinéma, 200 téléfilms et 200 séries en intégralité, permettant aux abonnés de plonger dans un univers de divertissement sans précédent. De plus, TF1+ offre une sélection de grandes franchises de divertissement, une offre jeunesse et jeunes adultes, ainsi qu’une cinquantaine de chaînes FAST sur des thématiques variées. L’offre est complétée par « TOP INFO », une chaîne d’information exclusive qui promet d’apporter un regard neuf sur l’actualité.

TF1+ ne se limite pas à un catalogue de contenu étendu ; il introduit également des innovations remarquables. Parmi celles-ci, TOP CHRONO propose des résumés personnalisés de matchs de football ou de rugby, offrant une nouvelle façon de suivre les événements sportifs. De plus, le service SYNCHRO, prévu pour le printemps 2024, est un moteur de recommandation conçu pour améliorer les sessions de visionnage collectif, renforçant ainsi l’expérience sociale du divertissement.

Un déploiement progressif sur les offres Freebox

Le déploiement de TF1+ débutera avec les abonnés de la Freebox Pop dès le début de janvier 2024, suivi d’un déploiement progressif pour les autres gammes de Freebox. Cette approche assure une intégration efficace du service pour tous les utilisateurs Freebox.



L’accord entre TF1 et Free pour le lancement de TF1+ sur les Freebox est une bonne nouvelle pour le monde de la télévision numérique et du streaming en France. De plus cette gratuité (qui sera financé par la publicité) va permettre de profiter de nouveaux contenus sans débourser un seul centime, ce qui n’est pas négligeable en pleine inflation.

🗞️[COMMUNIQUE DE PRESSE]



Le @GroupeTF1 et @free sont très heureux d’annoncer la signature ce jour d’un nouvel accord qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.



👉https://t.co/krZiQ0uGHC pic.twitter.com/2wD1UV0seI — Groupe iliad (@GroupeIliad) January 8, 2024

Gratuit sur Apple TV

Du côté de l'Apple TV, le changement de nom du service a du bon, l'abonnement n'est plus nécessaire pour regarder les chaînes en direct. Vous économiserez 5 € par mois !

Télécharger l'app gratuite TF1+ • Streaming, TV en Direct