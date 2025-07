La Box 10+ de SFR est officielle et compatible Wi-Fi 7

SFR, l’opérateur au carré rouge, vient de dévoiler sa nouvelle box internet fibre, la SFR Box 10+, compatible Wi-Fi 7. Présentée en avant-première à certains clients fidèles cet été, elle sera disponible pour tous en septembre 2025. Cette annonce intervient alors qu’Altice France, maison mère de SFR, envisage de céder l’opérateur à un concurrent.

Découvrez la Box 10+

La Box 10+ se distingue par ses performances avancées, comme en atteste le PDF officiel. Compatible avec les technologies fibre GPON et XGS-PON, elle offre un débit théorique symétrique allant jusqu’à 8 Gbit/s grâce au Wi-Fi 7 tri-bande. Pour optimiser la couverture, elle inclut deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande. Côté connectivité, elle dispose de quatre ports Ethernet, dont un à 10 Gbit/s, et intègre un module Thread pour connecter des objets intelligents comme des capteurs ou interrupteurs.

© SFR.

Du côté de l’environnement, SFR mise sur l’éco-responsabilité : la Box 10+ est fabriquée à 91 % à partir de plastiques recyclés, entièrement recyclable, et livrée dans un emballage sans plastique. Elle propose des fonctionnalités pour réduire la consommation énergétique, telles qu’un mode éco-programmable, une mise en veille profonde et un suivi de la consommation électrique. Ce sont les mêmes arguments que chez Orange ou Free, mais avec un an de retard.



Pour l’inclusion, la box intègre un marquage en braille et une connectique intuitive. Son écran tactile E-ink, économe en énergie, facilite son utilisation.



Cette box, teasée récemment sur LinkedIn par Olivier Tailfer, directeur Réseaux et services de SFR, répond aux attentes des clients en quête de performances et de modernité. Les abonnés non prioritaires devront patienter jusqu’au lancement officiel en septembre pour en bénéficier. Avec cette Box 10+, SFR combine innovation technologique, responsabilité écologique et accessibilité, tout en renforçant son positionnement sur le marché de la fibre. Les clients pourront la commander depuis le site de SFR.