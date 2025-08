Orange collabore avec OpenAI pour une IA fiable et responsable

Orange renforce sa collaboration avec OpenAI en déployant localement deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle open-source, gpt-oss-120b et gpt-oss-20b. Cette initiative marque une avancée stratégique vers une IA plus souveraine, sécurisée et responsable, tout en ouvrant la voie à des cas d’usage concrets dans ses 26 pays d’activité, notamment en Afrique.

Orange déploie les nouveaux modèles d’OpenAI dans ses propres infrastructures

Orange a annoncé le déploiement des nouveaux modèles open-source d’OpenAI, gpt-oss-120b et gpt-oss-20b, au sein de ses propres infrastructures sécurisées. Grâce à sa collaboration étroite avec OpenAI, Orange devient l’une des premières entreprises au monde à intégrer ces modèles d’intelligence artificielle de pointe, tout en gardant un contrôle total sur l’environnement de déploiement.

Une IA souveraine et sécurisée dans 26 pays

Les modèles gpt-oss peuvent être installés dans des environnements variés, allant des grands centres de données en France aux petits serveurs en périphérie. Cela permet à Orange de déployer ses solutions d’IA de manière locale et souveraine dans l’ensemble de ses 26 pays d’activité, tout en protégeant les données sensibles de ses clients et en respectant les réglementations locales.

Personnalisation et efficacité au cœur de la stratégie

Grâce à son expertise en ingénierie IA, Orange peut adapter les modèles d’OpenAI à ses propres besoins. Cela inclut la création de modèles plus légers pour des cas d’usage spécifiques, comme l’optimisation de ses réseaux ou l’amélioration du support client. Ces solutions feront partie de la gamme Live Intelligence, utilisée à la fois pour les entreprises clientes et pour les opérations internes du groupe.

Une IA plus responsable et plus écologique

Orange met en avant une approche « écologique » de l’intelligence artificielle : obtenir une performance élevée avec moins de puissance de calcul, moins de données et une consommation d’énergie réduite. En hébergeant les modèles dans ses propres data centers, Orange peut directement optimiser leur consommation énergétique, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone des solutions IA.

Inclusion numérique en Afrique

L’un des objectifs majeurs de cette collaboration est aussi de favoriser l’inclusion numérique en Afrique. Orange va entraîner des modèles capables de comprendre plusieurs langues africaines, facilitant la communication entre les clients et les services d’Orange. Ces modèles seront ensuite publiés en open source, notamment pour aider les autorités locales à développer des services publics adaptés.

Des cas d’usage concrets pour les clients d’Orange

Grâce à ces nouveaux modèles, Orange pourra proposer :

Des assistants vocaux multilingues plus performants pour améliorer le support client.

Des outils d’IA pour diagnostiquer et optimiser ses réseaux en temps réel.

Des solutions personnalisées d’IA pour les entreprises, comme des chatbots, des outils de reconnaissance vocale ou d’analyse de données sensibles.

Une collaboration stratégique

Cette initiative renforce la position d’Orange comme acteur européen majeur de l’IA souveraine. En travaillant avec OpenAI, Orange veut créer un modèle de déploiement responsable de l’IA, combinant performance, éthique et respect des données. Une stratégie globale selon la marque pour répondre aux besoins des entreprises, améliorer les réseaux et développer des services innovants adaptés à chaque région, notamment en Afrique.