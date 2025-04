Orange rejoint la bataille des prix avec la Livebox 6 Fibre à 29,99€ avec TV et téléphone

Une semaine seulement après le lancement de sa nouvelle Livebox S compatible Wi-Fi 7, Orange opère un revirement spectaculaire. L'opérateur historique réintroduit sa Livebox 6 dans son offre Série Spéciale Fibre avec une baisse de prix significative, passant de 39,99€ à 29,99€ par mois, sans augmentation après la période d'engagement.

La Livebox 6 ressuscitée, avec tous ses atouts

Cette décision surprenante semble être une réponse directe aux critiques concernant l'absence de la bande 6 GHz sur les nouvelles Livebox S. Alors qu'Orange avait justifié ce choix par une utilisation marginale (seulement 5% des connexions), les utilisateurs ont manifesté leur mécontentement.

La Livebox 6 réintégrée à l'offre propose plusieurs avantages par rapport à la nouvelle Livebox S :

Un Wi-Fi 6E tri-bande complet (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Une meilleure stabilité de connexion grâce à la bande 6 GHz, moins encombrée

Une compatibilité étendue avec les appareils récents

L'offre à 29,99€/mois comprend également :

Une connexion fibre jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi

La télévision d'Orange avec plus de 200 chaînes via le décodeur UHD 4K

Les appels illimités vers les fixes en France, DOM et plus de 110 destinations

Notez qu'un engagement de 12 mois demeure, mais sans augmentation de prix à l'issue de celle-ci. C'est un mal pour un bien, et rares sont ceux qui changent d'offre internet tous les quatre matins.

Une stratégie commerciale réactive face à la concurrence

Ce repositionnement stratégique d'Orange intervient dans un contexte concurrentiel intense sur le marché des box internet. L'opérateur a rapidement ajusté son offre pour répondre aux attentes de ses clients, en sacrifiant le Wi-Fi 7 de la Livebox S mais en conservant une caractéristique technique importante pour beaucoup d'utilisateurs : la bande 6 GHz.



Cette nouvelle offre reste néanmoins légèrement moins intéressante que les concurrents. La Freebox Pop S propose le Wi-Fi 7 et un débit partagé de 5 Gbit/s descendants, et pour 24,99€ mais sans app TV. La Bbox Pure Fibre, elle, est à 8 Gbit/s pour 23,99€ mais toujours sans TV. Comme à son habitude, Orange est toujours plus cher mais c'est en général le prix de la qualité.



Plus aucune raison d'opter pour la Série Spéciale Just Livebox Fibre à 19,99€/mois pendant 6 mois mais qui passe à 33,99€/mois ensuite. Avec un matériel plus daté (Livebox 5) et une offre moins complète et sans TV, cet abonnement n'a plus aucun sens dans la gamme d'Orange. Sauf à prendre un répéteur WiFi qui permet de créer un point d'accès WiFi 6 pour moins de 40 € comme le TP-Link RE500X sur Amazon.

Si la nouvelle Livebox S proposait théoriquement des débits supérieurs (jusqu'à 2 Gbit/s contre 1 Gbit/s), la différence reste peu perceptible pour la majorité des utilisations quotidiennes. En contrepartie, la stabilité accrue offerte par le Wi-Fi 6E tri-bande de la Livebox 6 représente un avantage concret, particulièrement dans les environnements à forte densité comme les immeubles. L'offre est clairement intéressante, et c'est rassurant de voir Orange enfin se positionner dans la guerre des prix actuelle.

