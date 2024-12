L'iPhone 16 élu meilleur "petit" téléphone de 2024 par MKBHD

Lors des MKBHD Smartphone Awards 2024, Marques Brownlee, le célèbre YouTuber, a couronné l'iPhone 16 comme le meilleur petit téléphone de l'année. Ce choix a de quoi surprendre, compte tenu de sa taille de 6,1 pouces et, surtout, de l'abandon des formats de téléphone plus compacts ces dernières années. Apple avait notamment abandonné l'iPhone mini au profit de l'iPhone 14 Plus en 2022. Et l'an prochain, la société nous prépare un iPhone 17 Air très fin mais grand de 6,6 pouces.

Le plus petit des iPhone 2024

Malgré son écran de 6,1 pouces, l'iPhone 16 est donc considéré comme « petit » selon les normes contemporaines. MKBHD, qui a pris tellement d'ampleur qu'il a créé ses propres cérémonies de récompenses, a souligné comment Apple a réussi à intégrer de nombreuses fonctionnalités de la série Pro dans ce modèle tout en conservant un format compact et léger, ce qui en fait l'appareil parfait pour ceux qui souhaitent des performances sans compromis sur la compacité.



Nous sommes en tout cas d'accord que l'iPhone 16 standard est le plus intéressant des modèles Apple cette année, bien qu'il lui manque le 120 Hz pour être vraiment au top.

Les autres élus des MKBHD Smartphone Awards 2024

L'iPhone 16 n'est pas le seul téléphone Apple a remporté un trophée, l'iPhone 16 Pro a été récompensé pour son appareil photo, qui, bien qu'il ne soit pas le plus avancé en termes de technologie de capteur par rapport à des appareils comme le Vivo X200 Pro, excelle en fournissant un package complet et cohérent, notamment pour l'enregistrement vidéo professionnel.



De son côté, le Samsung Galaxy S24 Ultra a raflé le titre de meilleur téléphone de l'année. MKBHD a noté son manque de fonctionnalités révolutionnaires, mais a salué son excellent écran, l'autonomie de la batterie, son système d'appareil photo et le nouveau revêtement antireflet, qui ont contribué à en faire son téléphone le plus utilisé de l'année. Etrangement, pas un mot sur iOS et Android. Le S24 Ultra remporte aussi le titre de meilleur grand téléphone.



Voici la liste complète des gagnants :

Téléphone de l'année : Samsung Galaxy S24 Ultra

Meilleur grand téléphone : Samsung Galaxy S24 Ultra

Meilleur petit téléphone : iPhone 16

Meilleur appareil photo : iPhone 16 Pro

Meilleur rapport qualité/prix : Nothing Phone 2a

Meilleure batterie : Red Magic 10 Pro

Meilleur design : Huawei Mate XT

Meilleur pliable : Google Pixel 9 Pro Fold

Le plus amélioré : Google Pixel 9 Pro Fold

Prix de l'année : Asus Zenfone 11 Ultra

Pour un aperçu détaillé de tous les téléphones en lice, vous pouvez regarder la vidéo complète sur la chaîne YouTube de MKBHD :