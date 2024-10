La conception de la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro a été modifiée pour l’IA

Après Google et Samsung qui ont mis le paquet sur l'intelligence artificielle, Apple ne compte pas accumuler de retard supplémentaire cette année. Conscient que les consommateurs veulent des fonctionnalités IA dans la prochaine génération d'iPhone, Apple prépare déjà le terrain avec des composants conçus et optimisés pour la puissance de l'intelligence artificielle. Une nouvelle rumeur nous informe de détails intéressants à propos de la puce A18 Pro.

Des changements de dernière minute pour la puce A18 Pro

Selon une nouvelle note de l'analyste Jeff Pu de Haitong International Tech Research, Apple a bien prévu de nouvelles fonctionnalités à base d'intelligence artificielle dans iOS 18. Ces nouveautés qui pourraient être exclusives aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront besoin d'une puissance supplémentaire afin d'offrir une fluidité et une rapidité aux utilisateurs.



Pour cela, l'analyste explique qu'Apple a organisé quelques changements à sa puce A18 Pro, celle-ci a terminé son développement depuis un petit moment, mais vu que l'IA a besoin d'être introduite dans le dernier iPhone, Apple va rouvrir la phase de développement afin d'ajouter plusieurs modifications spécifiques pour l'IA.

Une autre information intéressante concerne la production de la nouvelle puce, Jeff Pu explique qu'Apple a considérablement augmenté la production des puces A18 Pro :

Selon nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement, nous constatons une demande croissante pour l'A18 d'Apple, tandis que son volume A17 Pro s'est stabilisé depuis février. Nous notons que l'A18 Pro d'Apple, la version 6 GPU, présentera une plus grande zone de matrice (par rapport à l'A17 Pro), ce qui pourrait être une tendance pour l'informatique d'IA de bout en bout.

Qu'est-ce que signifie l'augmentation de la zone de matrice ?

Quand on procède à une augmentation de la zone de matrice sur une puce, cela signifie qu'on peut ajouter plus de transistors, ce qui a pour conséquence directe une amélioration potentielle de la performance et de la complexité du circuit intégré. Cela permet non seulement d'augmenter la puissance de calcul du composant, mais aussi d'intégrer davantage de fonctionnalités.



Cependant, ce qu'est en train de faire Apple à seulement quelques mois du lancement des iPhone 16 Pro est risqué, car cela implique également des défis en termes de dissipation thermique, de coût de production et de complexité de conception. Il n'est pas à exclure que le taux d'échec de production de la nouvelle puce A18 Pro augmente fortement et provoque des retards sur les livraisons vers les usines d'assemblage.



Ce rapport ne laisse aucun doute sur le fait que certaines nouvelles fonctionnalités IA seront disponibles uniquement sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Apple expliquera probablement aux utilisateurs d'iPhone qui ne souhaitent pas renouveler leur iPhone que tout est une question de puissance afin que les fonctionnalités IA puissent être proposées.



