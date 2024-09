Les rendus CAO de l'iPhone 16 Pro montrent les nouveaux boutons

Le design de l'iPhone 16 Pro continue de se dévoiler. Après des maquettes réalisées à partir d'informations sûres, cette fois ce sont carrément des rendus CAO qui ont été partagés par 91Mobiles. Ces dessins servent habituellement aux accessoiristes afin de préparer les coques et autres produits aux futurs modèles d'Apple.

Un iPhone 15 Pro amélioré

Comme évoqué à plusieurs reprises, les schémas du jour montrent un design similaire à celui de l'iPhone 15 Pro, avec des ajustements qui ne concernent finalement que les boutons. Le bouton Action est légèrement plus long, ressemblant désormais à l'un des boutons de volume, mais avec une forme légèrement plus large pour le distinguer. De son côté, le tout nouveau bouton "Capture" est placé à gauche de l'appareil, là où se trouvait l'antenne mmWave sur les modèles précédents, en tout cas vendus aux USA. Bien que sa longueur soit similaire à celle du bouton d'alimentation, il est complètement affleurant à l'appareil.

91Mobiles nous a récemment partagé les rendus de l'iPhone SE 4, notre confrère ayant vu juste par le passé avec des rendus CAO précis de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 14 Pro, mais ses designs de l'Apple Watch Series 7 étaient finalement incorrects.

En tout cas, les dessins du jour corroborent les informations de MacRumors. En janvier dernier, le site américain avait publié les premières images de l'iPhone 16 Pro, avec notamment un bouton de capture affleurant sur le côté de l'appareil.



Mais ce genre de détails n'éclipsera pas la nouveauté principale de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max, à savoir un écran plus grand. D'après les rumeurs les plus crédibles, les deux haut de gamme passeraient respectivement de 6,1 à 6,3 pouces et de 6,7 à 6,9 pouces. Après une refonte significative avec le passage à un cadre en titane et des bords plus arrondis sur l'iPhone 15 Pro l'année dernière, ce sera le seul changement notable, en plus du bouton capture. La gamme iPhone 16 devrait être lancée à l'automne, avec la puce A18 Pro ou encore l'arrivée probable du Wi-Fi 7. La Dynamic Island ne devrait pas changer avec l'iPhone 17 Pro de 2025.