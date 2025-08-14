iPhone 17 Pro : le châssis aluminium confirmé par de nouvelles images

Une nouvelle fuite suggère qu'Apple s'apprête à opérer un changement majeur dans la conception de ses futurs iPhone 17 Pro. Alors que le titane était présenté comme un matériau premium lors du lancement des iPhone 15 Pro, la firme de Cupertino pourrait déjà faire marche arrière.

Un retour surprise à l'aluminium après deux ans de titane

Les images publiées par le leaker yeux1122 sur les réseaux sociaux chinois montrent ce qui pourrait être le châssis de l'iPhone 17 Pro entièrement usiné dans l'aluminium. Cette fuite révèle un design où le module caméra fait désormais partie intégrante du châssis métallique, abandonnant la structure en verre qui caractérise actuellement les iPhone 16 Pro.

Ce changement marquerait un revirement stratégique surprenant pour Apple, qui avait fait du titane un argument de vente majeur il y a seulement deux générations. Tim Cook lui-même avait vanté les mérites de ce matériau et ses nouvelles possibilités colorimétriques lors de la présentation des iPhone 15 Pro.

Des avantages techniques non négligeables

Si cette fuite s'avère exacte, le retour à l'aluminium pourrait apporter plusieurs bénéfices concrets. Ce matériau étant environ 40% plus léger que le titane à volume équivalent, les iPhone 17 Pro pourraient gagner en légèreté. Plus important encore, l'aluminium offre une bien meilleure conductivité thermique, permettant une évacuation plus efficace de la chaleur générée par la puce A19 Pro.

Cette amélioration thermique s'inscrirait parfaitement dans la stratégie d'Apple, qui travaillerait également sur l'intégration d'un système de refroidissement par chambre à vapeur pour les prochains modèles.

La crédibilité de yeux1122 reste cependant mitigée, ce leaker ayant eu des résultats variables par le passé. L'authenticité de ces images demeure donc incertaine, d'autant qu'elles pourraient également représenter un moule de production plutôt qu'un châssis définitif.