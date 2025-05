La petite Dynamic Island des iPhone 17 confirmée par Jeff Pu

Selon l'analyste Jeff Pu de GF Securities, les quatre modèles d'iPhone 17 adopteront la technologie de métalens pour Face ID, comme indiqué dans une note de recherche aux investisseurs que l'on a pu consulter. Plus tôt cette année, le leaker Digital Chat Station a affirmé que l'iPhone 17 Pro Max utiliserait une métalens pour Face ID, intégrant les composants émetteur et récepteur, ce qui réduirait la taille de certains éléments de Face ID, entraînant une Dynamic Island plus petite.

Une rumeur contradictoire

L'année dernière, Jeff Pu avait déjà suggéré que l'iPhone 17 Pro Max aurait une Dynamic Island nettement plus étroite grâce à la métalens. Il étend maintenant cette prédiction à tous les modèles d'iPhone 17, y compris l'iPhone 17 de base, l'iPhone 17 Air ultra-fin et l'iPhone 17 Pro plus petit.

Cependant, en janvier, l'analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que la taille de la Dynamic Island resterait "pratiquement inchangée" pour la série iPhone 17 à venir en septembre prochain.



Les trois sources ont des antécédents crédibles en matière de prédictions sur les produits Apple, laissant planer l'incertitude quant à une éventuelle réduction de la taille de la Dynamic Island.



Par ailleurs, des rumeurs indiquent que les modèles iPhone 18 Pro, attendus l'année prochaine, intégreront Face ID sous l'écran avec uniquement un petit poinçon pour la caméra frontale.



En attendant, même si la Dynamic Island est réduite sur les iPhone 2025, ne vous attendez pas à ce que sa largeur soit divisée par deux. Ce sera de l'ordre de 10 %, comme l'encoche qui a été légèrement compactée entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. La réponse sera donnée en septembre, avec le keynote de présentation des nouveaux iPhone, et peut-être un peu avant avec les bêtas d'iOS 19 (parfois appelée iOS 26) qui contiendra certainement des références aux prochains modèles.