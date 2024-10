Une Dynamic Island plus petite sur l'iPhone 17 Pro Max

A la manière de l'iPhone 17 Pro dont on a parlé en début de semaine, l'iPhone 17 Pro Max, également prévu pour 2025, pourrait proposer un Dynamic Island plus compact, grâce à l'intégration de la technologie metalens pour son système Face ID. L'analyste Jeff Pu, reconnu pour ses informations précises sur Apple, a évoqué ce changement dans une note de recherche récente avec la banque d'investissement Haitong International, confirmant les informations qu'il avait initialement partagées en mai.

Un nouveau Face ID avec metalens

Contrairement aux lentilles classiques, courbées pour concentrer la lumière, une metalens est extrêmement fine et utilise des motifs microscopiques pour diriger la lumière avec plus de précision. Cette innovation pourrait rendre la Dynamic Island plus compacte, libérant ainsi davantage d’espace d’affichage sur l’iPhone 17 Pro Max. Mais étrangement, Pu précise désormais que ce changement serait exclusif au modèle Pro Max et ne concernerait ni l'iPhone 17 Pro ni les autres modèles de la gamme. Pourtant, il avait dit le contraire sur l'iPhone 17 Pro, tout en ajoutant que le téléobjectif de l'appareil photo arrière passerait de 12 à 48 mégapixels. Majin Bu avait également partagé cette information il y a quelques semaines

Rumeurs sur l'iPhone 17 Air

En plus du 17 Pro Max, Apple développe activement un nouveau modèle iPhone 17 Air. Ce modèle, en remplacement du décevant iPhone 16 Plus, mettrait l'accent sur un design affiné et épuré, visant la portabilité sans sacrifier les fonctionnalités essentielles. Bien que les détails restent assez minces, certaines sources parle d'un appareil très fin, comme l'iPad Pro M4, avec un processeur dernier cri mais un appareil photo plus basique pour maintenir un poids et un prix "léger". Il apporterait un confort inégalé dans la gamme, et une bouffée d'air frais pour les clients qui ne voient plus la différence d'une année sur l'autre.

La gamme iPhone 17, comprenant le Pro Max et potentiellement l'Air, devrait être dévoilée en septembre 2025. D'ici-là, nous ne manquerons pas de relayer les informations importantes à son sujet.



Qui a fait l'impasse sur l'iPhone 16 pour se tourner vers l'iPhone 17 ?