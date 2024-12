L'iPhone 17 Pro réduirait la Dynamic Island avec la technologie Meta Lens

La prochaine série « iPhone 17 » devrait proposer des évolutions de conception importantes, notamment avec le modèle « Air » attendu, qui serait l'iPhone le plus fin d'Apple à ce jour. Contrairement à la gamme 16 actuelle, les modèles « Pro » offriront également de quoi contenter les amateurs de technologie grâce à l'emploi de la technologie Meta Lens pour réduire la taille de la Dynamic Island. De plus, il est question d'une conception arrière hybride verre-aluminium, bien que certaines sources se contredisent.

Une Dynamic Island plus petit grâce à la technologie Meta Lens

Lancée avec l'iPhone 14 Pro, la Dynamic Island a été la solution innovante d'Apple pour remplacer l'encoche traditionnelle. Après avoir conservé ce design dans les séries iPhone 15 et 16, Apple s'apprête à l'affiner sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max à l'aide de la technologie Meta Lens. Cette avancée permettra un module Face ID plus compact. Selon MyDrivers, les nouveaux iPhone 2025 comporteront également des bordures plus fines autour de l'écran (encore !), contribuant à une immersion améliorée, Apple tendant vers une esthétique de type écran total (rien à voir avec la crème solaire).

Notre concept d'iPhone 17 Pro.

Vers un écran sans bord

L'objectif ultime (actuel) d'Apple est de parvenir à une conception frontale tout écran sans bordure ni distraction, ce qui implique l'élimination totale des capteurs de la Dynamic Island. Cela nécessiterait des avancées significatives dans la technologie sous-écran pour les capteurs et les caméras, en préservant l'intégrité de Face ID.

Les autres changements attendus sur l'iPhone 17 Pro

Pour en revenir au sujet du jour, l'iPhone 17 Pro, il devrait conserver la disposition triangulaire de l'appareil photo vue sur l'iPhone 16 Pro, évitant finalement l'alignement linéaire de l'appareil photo trouvé sur certains concurrents comme le Google Pixel. Si Apple améliorera les capacités des capteurs de l'iPhone 17 Pro, notamment avec un téléobjectif de 48 mégapixels, les mises à niveau les plus importantes de l'appareil photo sont prévues pour l'iPhone 18 avec notamment une ouverture variable.



Parallèlement à ces changements, la gamme iPhone 17 introduira le modèle « Air », visant une épaisseur inférieure à celle de l'iPhone 6 de 2014. On parle de 6 mm seulement, le tout pour un écran de 6,6 pouces. Les petites mains seront encore lésées, Apple augmentant dans le même temps la taille de l'iPhone 17 standard de 6,1 à 6,3 pouces.



Comme vous le savez, tout cela peut encore varier d'ici la sortie, prévue pour septembre 2025. Mais, généralement, les rumeurs sont déjà très précises à moins d'un an du lancement du nouvel iPhone.