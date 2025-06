Bloomberg : Dynamic Island rétrécie sur iPhone 18 Pro, cachée sur iPhone 20 Pro

1 com

Apple progresse régulièrement vers un iPhone entièrement écran, avec une évolution significative prévue au cours des deux prochaines années. En clair, le design ne devrait pas évoluer pour l'iPhone 17, mais bel et bien pour l'iPhone 18 puis l'iPhone 20 (XX), Apple sautant certainement le numéro 19 comme elle l'avait fait avec l'iPhone X en 2017.

Phase 1 : Réduction de l’îlot dynamique (2026)

Selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa célèbre newsletter « Power On », Apple prévoit de réduire la taille de la Dynamic Island sur les modèles d’iPhone lancés l’année prochaine. Cependant, cela contredit un rapport de Wayne Ma de The Information, qui affirmait que les modèles iPhone 18 Pro de 2026 adopteront Face ID sous l’écran, avec uniquement un petit trou pour la caméra frontale, éliminant complètement la découpe en forme de pilule. Cette divergence laisse planer un doute sur la présence de la remplaçante de l’encoche l’année prochaine, elle qui a été introduite avec l’iPhone 14 Pro.

Phase 2 : Un véritable iPhone tout écran (2027)

Mark Gurman pense plutôt qu’il faudra attendre jusqu’en 2027, à l’occasion du 20e anniversaire de l’iPhone, pour voir Apple dévoiler un modèle redessiné avec un écran bord à bord sans aucune découpe. Cet iPhone XX (20) devrait présenter des bords en verre incurvé, des bordures ultra-fines et intégrer à la fois Face ID et une caméra frontale sous l’écran pour un design véritablement tout écran.

Une évolution progressive

Le chemin d’Apple vers un iPhone tout écran a commencé avec l’iPhone X en 2017, qui a introduit Face ID et une encoche, remplaçant Touch ID et les bordures épaisses. La transition vers affichage totalement immersif aura été long, l’interface Liquid Glass vu avec iOS 26 faisant certainement partie du processus. L’iPhone 20 risque d’être un modèle majeur dans l’histoire de la firme. Rappelons qu'Apple avait sauté l’iPhone 9 pour lancer l’iPhone X des dix ans, on pense que l’iPhone 19 subira le même sort.