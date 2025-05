L'iPhone des 20 ans pourrait révolutionner l'IA grâce à une mémoire de pointe

1 com

L'année 2027 marquera le 20ème anniversaire de l'iPhone, et Apple semble préparer une révolution technologique pour célébrer cet événement. Selon plusieurs sources, la firme de Cupertino envisage d'équiper ses futurs smartphones d'une technologie de mémoire avancée qui pourrait transformer radicalement les capacités d'intelligence artificielle des appareils mobiles.

Une mémoire HBM mobile pour des performances IA exceptionnelles

Apple étudierait sérieusement l'intégration d'une mémoire à haute bande passante (HBM) dans sa gamme d'iPhone de 2027. Cette technologie, déjà utilisée dans les serveurs IA, repose sur l'empilement vertical de puces DRAM interconnectées, permettant des vitesses de transmission de données considérablement plus élevées que les mémoires traditionnelles.

Selon ETNews, Apple envisagerait de connecter cette mémoire HBM mobile au GPU de l'iPhone, créant ainsi une architecture similaire à la mémoire unifiée des Mac Apple Silicon. Cette approche permettrait d'accélérer drastiquement les traitements IA directement sur l'appareil, avec des temps de réponse quasi instantanés pour Siri et Apple Intelligence.

Des discussions auraient déjà été entamées avec les principaux fabricants de mémoire comme Samsung Electronics et SK Hynix. Ces derniers développent leurs propres modules HBM mobiles avec des technologies d'encapsulation distinctes : VCS (Vertical Cu-post Stack) pour Samsung et VFO (Vertical wire Fan Out) pour SK Hynix. La production de masse est prévue pour 2026, juste à temps pour l'iPhone anniversaire.

Un iPhone révolutionnaire à tous les niveaux

La mémoire avancée ne serait qu'une partie des innovations prévues pour ce modèle anniversaire. Apple travaillerait également sur un écran véritablement full screen, sans aucun bord visible, grâce à une technologie de pliage des quatre côtés de l'écran OLED et l'intégration d'une caméra sous l'écran (UDC).

Le contrôleur d'affichage (DDI) passerait à un processus FinFET de 16 nanomètres, améliorant considérablement l'efficacité énergétique. Samsung pourrait également développer un ensemble de matériaux OLED spécifique pour ce modèle anniversaire, dépassant les standards de couleurs actuels.

Côté batterie, Apple explorerait l'utilisation d'un matériau 100% silicium pour la cathode, sans graphite, promettant une densité énergétique et une autonomie significativement améliorées. Cette innovation serait cruciale pour supporter les exigences énergétiques des traitements IA avancés.

Avec ces technologies de pointe, l'iPhone du 20ème anniversaire pourrait bien redéfinir ce qu'un smartphone est capable d'accomplir, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle embarquée. Réponse dans les prochaines années.