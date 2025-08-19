Apple pourrait supprimer le bouton caméra sur l'iPhone 18

Une rumeur douteuse d'un leaker encore inconnu sur Weibo, "OvO", suggère qu'Apple pourrait abandonner le bouton de contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone 18 en raison de sa faible utilisation et pour réduire les coûts. Introduit avec les modèles iPhone 16 Pro en 2024, ce bouton était présenté comme une fonctionnalité majeure, offrant un déclencheur dédié et un contrôle du zoom. Cependant, le leaker affirme qu'Apple a informé ses fournisseurs qu'il ne commanderait plus ces composants après la série iPhone 17, ce qui implique que la fonctionnalité ne durerait que deux générations.

Un bouton éphémère ?

Le bouton de contrôle de l'appareil photo visait à améliorer la photographie et la vidéographie avec une interface tactile. Malgré de grandes attentes, sa fonctionnalité a déçu beaucoup d'utilisateurs. Le geste pour le zoom pendant l'enregistrement vidéo était maladroit, et les améliorations logicielles se font toujours attendre. De manière anecdotique, de nombreux utilisateurs d'iPhone 16 Pro, y compris deux personnes à la rédaction, l'utilisent rarement au-delà d'un double appui pour lancer rapidement l'application appareil photo et prendre une photo. La fonctionnalité de curseur est largement ignorée, ce qui pourrait faire de cette fonctionnalité l'une des innovations les moins réussies d'Apple.

L'affirmation du leaker manque de crédibilité en raison de son absence d'antécédents fiables et du manque de corroboration par des sources fiables. Les leakers sur Weibo privilégient souvent la quantité à l'exactitude, tombant, de facto, sur une bonne information de temps à autre. Des sources plus réputées, qui surveillent régulièrement la chaîne d'approvisionnement d'Apple, n'ont pas rapporté de conclusions similaires, ce qui peut laisser perplexe. Nonobstant, l'idée que le bouton soit sous-utilisé semble plausible, son utilité pratique étant limitée. Si cela est vrai, supprimer le bouton de contrôle de l'appareil photo pourrait rationaliser la production d'iPhone et réduire les coûts, en accord avec les objectifs d'efficacité d'Apple.



Le sort de cette fonctionnalité deviendra probablement plus clair à mesure que les cycles de développement des iPhone 17 et 18 progresseront, mais pour l'instant, le scepticisme est de mise. Rappelons que la série iPhone 17 devrait être une mise à jour mineure, l'iPhone 17 Air étant la seule nouveauté, tandis que l'iPhone 18 Pro cacherait enfin Face ID sous l'écran et proposerait un nouveau design, tout en verre.



En tout cas, si Apple cherche une solution alternative, nous lui proposons à nouveau de conserver ce bouton et d'en ajouter d'autres, pour faire de l'iPhone une vraie console de jeux.