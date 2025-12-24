Apple veut un petit iPhone Fold pour privilégier le mode tablette

Pourquoi le futur iPhone pliable d'Apple privilégie une expérience similaire à celle d'une tablette plutôt qu'à celle d'un téléphone traditionnel ? Le premier iPhone Fold, dont la sortie est prévue pour septembre 2026 en même temps que celle de la gamme iPhone 18, pourrait être doté d'un écran externe étonnamment compact par rapport aux modèles concurrents. S'il s'agit de se démarquer, le format choisi ne laisse rien au hasard, vous allez voir.

Apple mise tout sur l'écran interne

Selon les dernières fuites, l'écran externe de cet appareil au format livre ne mesurerait que 5,3 pouces, soit légèrement moins que l'écran de 5,4 pouces de l'iPhone mini (désormais abandonné) et nettement plus petit que ceux de ses concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold 7 (6,5 pouces) ou le Google Pixel 10 Pro Fold (environ 6,3 pouces).



Ce choix de conception résulte d'un compromis délibéré. ​​Apple privilégierait un format d'image proche de 4:3 pour le grand écran interne (environ 7,7 pouces), à l'instar de l'iPad, afin d'optimiser le multitâche et la compatibilité avec les applications d'iPadOS. Un écran externe plus haut donnerait un panneau déplié plus carré, moins adapté à la vidéo grand écran, aux jeux ou à la productivité, tandis qu'un écran interne rectangulaire imposerait un écran externe plus étroit ou plus court.



Avec un tel ratio, la firme de Tim Cook doit veiller à ce que l'appareil soit saisissable à une main, ce qui limite mécaniquement la diagonale. Et ce n'est pas plus mal.

Le créateur de contenu Ben Geskin a imprimé en 3D des maquettes basées sur ces spécifications, visualisant une forme pliée semblable à un passeport, ultra-portable mais potentiellement moins pratique pour l'usage prolongé à une main.



Contrairement à Samsung et Google, qui mettent l'accent sur l'écran externe comme interface principale, Apple semble considérer le mode plié comme secondaire - pour les consultations rapides, les notifications et les réponses - réservant l'expérience haut de gamme au mode déplié, semblable à une tablette. Les rendus conceptuels montrent comment la vidéo 16:9 remplit une plus grande partie de l'écran interne par rapport à un iPhone 17 Pro Max, réduisant ainsi les bandes noires. Et franchement, si cela se confirme, Apple devrait faire un carton avec son premier Fold, car l'expérience doit primer sur tout le reste. La force d'Apple réside précisément sur ce point.

Comparison with the iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/MpJ80AwHXw — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

Avec un prix attendu de plus de 2 000 €, cet appareil se positionne comme une alternative à l'iPad plutôt que comme un téléphone surdimensionné. En cas de succès, il pourrait redéfinir les téléphones pliables en privilégiant la productivité en mode déplié plutôt que l'ergonomie classique des smartphones, tout en permettant une utilisation rapide pour les actions basiques. Celui qui aime l'iPhone mini et l'iPad mini devrait être ravi, les autres pourraient se laisser convaincre.



Qui attend le premier iPhone Fold ?