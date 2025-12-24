Apple veut un petit iPhone Fold pour privilégier le mode tablette

iphone fold iconPourquoi le futur iPhone pliable d'Apple privilégie une expérience similaire à celle d'une tablette plutôt qu'à celle d'un téléphone traditionnel ? Le premier iPhone Fold, dont la sortie est prévue pour septembre 2026 en même temps que celle de la gamme iPhone 18, pourrait être doté d'un écran externe étonnamment compact par rapport aux modèles concurrents. S'il s'agit de se démarquer, le format choisi ne laisse rien au hasard, vous allez voir.

Apple mise tout sur l'écran interne

Selon les dernières fuites, l'écran externe de cet appareil au format livre ne mesurerait que 5,3 pouces, soit légèrement moins que l'écran de 5,4 pouces de l'iPhone mini (désormais abandonné) et nettement plus petit que ceux de ses concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold 7 (6,5 pouces) ou le Google Pixel 10 Pro Fold (environ 6,3 pouces).

Ce choix de conception résulte d'un compromis délibéré. ​​Apple privilégierait un format d'image proche de 4:3 pour le grand écran interne (environ 7,7 pouces), à l'instar de l'iPad, afin d'optimiser le multitâche et la compatibilité avec les applications d'iPadOS. Un écran externe plus haut donnerait un panneau déplié plus carré, moins adapté à la vidéo grand écran, aux jeux ou à la productivité, tandis qu'un écran interne rectangulaire imposerait un écran externe plus étroit ou plus court.

Avec un tel ratio, la firme de Tim Cook doit veiller à ce que l'appareil soit saisissable à une main, ce qui limite mécaniquement la diagonale. Et ce n'est pas plus mal.

iphone fold ouvert maquette mains

Le créateur de contenu Ben Geskin a imprimé en 3D des maquettes basées sur ces spécifications, visualisant une forme pliée semblable à un passeport, ultra-portable mais potentiellement moins pratique pour l'usage prolongé à une main.

Contrairement à Samsung et Google, qui mettent l'accent sur l'écran externe comme interface principale, Apple semble considérer le mode plié comme secondaire - pour les consultations rapides, les notifications et les réponses - réservant l'expérience haut de gamme au mode déplié, semblable à une tablette. Les rendus conceptuels montrent comment la vidéo 16:9 remplit une plus grande partie de l'écran interne par rapport à un iPhone 17 Pro Max, réduisant ainsi les bandes noires. Et franchement, si cela se confirme, Apple devrait faire un carton avec son premier Fold, car l'expérience doit primer sur tout le reste. La force d'Apple réside précisément sur ce point.

Avec un prix attendu de plus de 2 000 €, cet appareil se positionne comme une alternative à l'iPad plutôt que comme un téléphone surdimensionné. En cas de succès, il pourrait redéfinir les téléphones pliables en privilégiant la productivité en mode déplié plutôt que l'ergonomie classique des smartphones, tout en permettant une utilisation rapide pour les actions basiques. Celui qui aime l'iPhone mini et l'iPad mini devrait être ravi, les autres pourraient se laisser convaincre.

Qui attend le premier iPhone Fold ?

4 réactions

Matchou159 - iPhone premium

Trop large en mode fermé

24/12/2025 à 17h34

Zeego - iPhone premium

Pourquoi les smartphones pliables doivent toujours avoir le form factor d'une tablette ? Celui du Galaxy Z Flip est parfait, je trouve !

(ce n'est que mon avis)

24/12/2025 à 16h50

Tobias - iPhone premium

Un iPad avec un pli au milieu sur un écran en plastique = non merci :-)

24/12/2025 à 15h05

Zebest35 - iPhone premium

J ai hâte de voir car j ai l impression que ces écrans pliables c est un peu la fausse bonne idée. Sur le principe c est cool mais devoir déplier un truc beaucoup plus gros qu un smartphone afin devoir profiter d un grand écran, ça risque d être pas pratique à l usage quotidien. Et j ai bien vu que la réponse à cette problématique est un « petit » écran, sur le verso, mais du coup t as le choix entre regarder sur un écran minuscule ou devoir déplier, pas sûr de l intérêt.

24/12/2025 à 14h10

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles