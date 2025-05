Pourquoi Apple devrait lancer un iPhone 18e mini

Apple a l’occasion de réintroduire un produit abandonné emblématique : l’iPhone mini. Avec une position unique sur le marché des smartphones, un iPhone plus petit pourrait reconquérir les amateurs de dispositifs compacts, dans un marché de plus en plus compliqué pour les petites mains.

L’histoire éphémère de l’iPhone Mini

En 2020, Apple a fait un retour sur le marché des petits téléphones avec l’iPhone 12 mini, intégrant les technologies de pointe de l’iPhone 12 dans un format de 5,4 pouces. Il a été suivi par l’iPhone 13 mini en 2021, mais la gamme mini s’est arrêtée là, remplacée par l’iPhone 14 Plus, bien plus grand, dès 2022.

Pourquoi l’iPhone Mini a échoué

Malgré un public fidèle pour les petits téléphones — comme en témoigne le succès de l’iPhone SE de 2016 — l’iPhone mini n’a pas prospéré. Vendu à 809 € (699 $), il souffrait d’une autonomie de batterie limitée comparé à l’iPhone 12, plus grand. De plus, son prix assez haut perché a probablement freiné son succès par rapport à l’iPhone SE, plus abordable. Mais les composants embarqués n'avaient rien de "SE".

Plaidoyer pour une relance

Le récent iPhone 16e d’Apple, un modèle de 6,1 pouces à 719 € (599 $) avec une puce A18 et un port USB-C, montre la volonté de diversifier sa gamme. Proposer un iPhone 16e mini à 609 € (499 $) aurait pu séduire les amateurs de petits téléphones. À ce prix, les compromis, comme l’autonomie, deviennent plus acceptables, et tout ce qu'il faut pour concevoir un modèle mini existe déjà au sein de l'entreprise.



Selon The Information, Apple pourrait adopter un calendrier de lancements échelonné en 2026, avec les iPhone 18 Air/Pro en automne et les iPhone 18/18e au printemps. Un iPhone 18e mini trouverait alors sa place dans ce nouveau cycle, attirant davantage l’attention qu’il ne le ferait lors d’un lancement automnal chargé.



Bien que les chances d’une relance de l’iPhone mini soient minces, Apple a de quoi venir combler le créneau des petits smartphones, d’autant plus que les iPhones standards adoptent désormais des écrans de 6,3 pouces, bien loin des 5,8 pouces de l'iPhone X et des 6,1 pouces de l'iPhone 15 par exemple. À la rédaction, nous sommes convaincus qu'un iPhone mini à prix lui aussi mini serait un succès. En attendant, les fans de petits téléphones peuvent trouver des offres sur des iPhone 13 mini reconditionnés en excellent état sur Amazon pour 299 € seulement.



Qui regrette l'absence de "mini" dans la gamme actuelle ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.