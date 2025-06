Un smartphone et un forfait mobile Donald Trump (màj : le T1 est officiel)

L'actuel président des États-Unis, Donald Trump, envisagerait de lancer un réseau mobile et un téléphone de marque "Trump". DTTM Operations LLC, l'entreprise qui gère les marques du milliardaire, a déposé des demandes auprès de l'Office américain des brevets et des marques jeudi dernier pour utiliser les termes "Trump" et "T1" pour les services de télécommunications, les téléphones mobiles, les accessoires et les magasins de détail.

Donald Trump est là où on ne l'attend pas

Bien qu'un dépôt de marque ne garantisse pas un lancement imminent, il indique une intention sérieuse du président américain le plus imprévisible de ces dernières années. L'avocat en brevets Josh Gerben a noté dans un billet de blog vendredi qu'un avocat de Trump a probablement signé une déclaration sous serment confirmant les plans de l'entreprise de commercialiser ces produits et services.

Le lancement d'un réseau mobile par Trump pourrait rencontrer des obstacles. Gerben souligne que T-Mobile pourrait contester l'utilisation de "T1" pour des raisons de conflit de marque. De plus, il faudra voir comment le président de la FCC, Brendan Carr, gérerait la régulation d'un réseau appartenant à son patron.



Trump n'est pas le seul à s'intéresser aux télécommunications. Ryan Reynolds a vendu sa participation dans Mint Mobile à T-Mobile en 2023, tandis que les stars hollywoodiennes Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes ont récemment lancé SmartLess Mobile, lié à leur podcast du même nom. Rappelons d'ailleurs que Google propose des forfaits aux USA, tandis qu'une rumeur veut qu'Apple en fasse de même pour ses iPhone avec eSim dans un avenir proche.

Découvrez le T1



La famille Trump lance officiellement Trump Mobile, un réseau de téléphonie mobile, et un téléphone T1 portant la marque du président et prétendument fabriqué aux États-Unis. Trump Mobile propose le « 47 Plan » à 47,45 $/mois avec appels illimités, textes, données, assistance routière et télésanté, en utilisant le réseau de T-Mobile via Liberty Mobile.

Le T1, un téléphone Android 15 doré à 499 $ avec un écran OLED 120Hz de 6,78 pouces, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, une batterie de 5 000 mAh et une prise casque de 3,5 mm, est disponible en précommande avec un acompte de 100 $, et sera livré en août ou septembre 2025. Les spécifications du téléphone comprennent un appareil photo principal de 50MP avec des capteurs macro et de profondeur de 2MP, mais pas d'ultra-large, et la page du produit contient des erreurs, comme l'étiquetage erroné de la RAM en tant que stockage et un « appareil photo à longue durée de vie de 5000mAh ». Eric Trump affirme qu'il révolutionnera les services mobiles, avec un centre d'appel prévu à Saint-Louis, dans le Missouri.



La Trump Organization, dirigée par les enfants de Trump, a annoncé l'entreprise, suite aux récents dépôts de marques pour « Trump » et « T1 » dans le domaine des télécommunications.