L’action AAPL chute de 7,5 % après l’annonce des tarifs douaniers de Trump

Trump fait du « Made in USA » sa priorité, et même Apple en fait les frais. Les efforts de la firme américaine pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement sont menacés par de nouveaux tarifs imposés par l’administration Trump sur des pays clés comme l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine et Taïwan. Ces taxes, allant de 10 % à 46 %, affecteront les composants des iPhone, iPad et Mac.

Apple espérait une exemption

Taïwan, qui fournit les puces Apple Silicon, fait face à un tarif de 32 %, tandis que la Chine, déjà soumise à une taxe de 20 %, verra cette dernière augmenter. Sous la présidence précédente de Trump, Apple avait obtenu des exemptions tarifaires, mais cette fois-ci, il affirme qu’aucune exception ne sera accordée. Sans ces exemptions, Morgan Stanley estime qu’Apple devra faire face à un surcoût annuel de 8,5 milliards de dollars, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà souligné que les États-Unis ne disposent pas d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée pour rivaliser avec la Chine et d’autres pays en matière de fabrication avancée. Pour autant, il a re localisé plusieurs usines dans le pays, dont certaines qui fabriquent des puces AXX pour les appareils mobiles.

Suite à cette annonce, l’action AAPL d’Apple a chuté de 7,5 % après la clôture des marchés. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 9 avril, et l’UE se verra d’ailleurs appliquer un douloureux 20 % sur tous les produits qu’elle exporte outre-Atlantique.