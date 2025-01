Apple valide la production de masse « Made in USA » des puces par TSMC

Selon les informations du Nikkei Asia, Apple est sur le point de lancer la production en série de ses premières puces de la série A fabriquées aux États-Unis, dans la nouvelle usine de TSMC en Arizona.

Les puces américaines sont bientôt prêtes

Le rapport de notre confrère indique que la production expérimentale de ces puces est terminée dans la nouvelle usine établie près de Phoenix, Apple étant désormais engagé dans les dernières phases de vérification de la qualité et des performances. Si les derniers contrôles de qualité sont concluants, le premier lot de ces puces sortira au cours du premier trimestre de cette année.

Dans un premier temps, l'usine se concentrera sur la fabrication de puces de la série A destinées aux anciens modèles d'iPhone. Des informations récentes suggèrent qu'elle produira l'A16 Bionic pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, ainsi que la puce S9 pour l'Apple Watch Ultra 2. Cette initiative signifie la première fois que des puces en silicium Apple sont fabriquées aux États-Unis, une demande explicite datant du premier mandat de Donald Trump. L'objectif étant de réduire la dépendance commerciale avec la Chine, ainsi que de créer des emplois sur le sol américain.



Depuis la période COVID, Apple a lancé un grand plan de diversification de sa chaîne de production, notamment en nouant des partenariats avec des pays comme le Vietnam et l'Inde afin d'assembler des iPhone, iPad et AirPods.