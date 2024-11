TSMC ne pourra pas produire les puces 2 nm d'Apple aux Etats-Unis

Le géant taïwanais TSMC se retrouve au cœur d'une situation complexe qui pourrait impacter la production des futures puces Apple. Alors que les États-Unis viennent d'ordonner à TSMC de cesser ses livraisons de puces IA vers la Chine, c'est une autre menace qui plane sur la production des processeurs les plus avancés.

Taiwan protège sa technologie de pointe

Le ministre taïwanais de l'Économie, J.W. Kuo, vient de rappeler une règle cruciale : TSMC n'est pas autorisé à produire ses puces 2 nanomètres les plus avancées en dehors de Taiwan. . Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une loi nationale qui impose aux fabricants de semi-conducteurs de maintenir leur technologie la plus récente sur le sol taïwanais. Les usines à l'étranger doivent se contenter de produire des puces d'au moins une génération antérieure.



Cette situation pourrait avoir des répercussions directes sur Apple, qui prévoit d'utiliser des puces 2 nm dans ses futurs iPhone 18 Pro. Pour l'instant, les iPhone 16 actuels utilisent la technologie 3 nm avec leur puce A18. Pou rappel, Apple est seule à exploiter les lignes de production de dernières génération et est, de fait, très dépendante de TSMC. De plus, l'entreprise cherche continuellement à s'éloigner de l'Asie et particulièrement dans l'optique du hypothétique guerre Chine-Taïwan. Le ralentissement de la construction des usines de TSMC aux Etats-Unis est une vrai couperet pour Apple face à des concurrents qui, eux, feront produire leurs puces d'anciennes générations en Amérique.

Les ambitions américaines contrariées

TSMC construit actuellement trois usines en Arizona, représentant un investissement colossal de 65 milliards de dollars. La première commencera à produire des puces 4 nm dès décembre 2024, tandis que les deux suivantes sont prévues pour fabriquer des puces 3 nm et 2 nm à partir de 2028 et 2030 respectivement.



Cependant, ces plans pourraient être compromis par la législation taïwanaise. Pour que TSMC puisse produire des puces 2 nm aux États-Unis, l'entreprise devra d'abord maîtriser la production de puces 1,6 nm à Taiwan - une technologie qui n'est pas attendue avant la seconde moitié de 2026, mais qui pourrait prendre du retard.



Cette situation illustre parfaitement les tensions géopolitiques autour des semi-conducteurs, avec d'un côté les États-Unis qui cherchent à rapatrier la production sur leur sol, et de l'autre Taiwan qui souhaite conserver son avantage technologique stratégique. Pour Apple, cela signifie que ses puces les plus avancées continueront d'être produites à Taiwan dans un avenir proche, malgré ses efforts de diversification géographique.



