Après Jeff Williams, un autre cadre devrait quitter Apple (John Giannandrea ?)

Dans son récapitulatif dominical "Power On", Mark Gurman laisse entendre que d’autres départs de cadres supérieurs sont à prévoir chez Apple après l’annonce de la retraite de Jeff Williams. Gurman mentionne des discussions internes « assez explicites » concernant d’autres sorties au plus haut niveau de l’entreprise, suggérant qu’au moins un départ majeur pourrait survenir d’ici l’année prochaine, sinon plus tôt. Mais qui pourrait être le prochain à quitter l’équipe de direction d’Apple ?

Un cadre d'Apple devrait quitter le navire

Voici nos suppositions :

John Giannandrea, Vice-président principal de l’apprentissage automatique et de la stratégie IA

Giannandrea, ancien cadre de Google, semble être un candidat probable pour un départ. Les progrès plus lents qu’attendu d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, des secteurs cruciaux pour l’avenir de l’entreprise, pourraient refléter sur son mandat. Son rôle, bien que central, pourrait ne pas s’inscrire dans la durée au sein de la direction d’Apple, surtout si l’entreprise cherche une nouvelle approche pour sa stratégie IA. Cela en fait un candidat de choix pour une sortie amicale d’ici la fin de l’année prochaine. Greg “Joz” Joswiak, Vice-président principal du marketing mondial

Joswiak, qui a succédé à Phil Schiller en tant que vice-président principal du marketing mondial, semble moins susceptible de partir prochainement. Sa promotion récente suggère qu’il est engagé dans ce rôle pour plusieurs années encore. Cependant, sa proximité en âge avec Cue le maintient dans la discussion, bien qu’il paraisse plus ancré dans la direction d’Apple pour le moment. Eddy Cue, Vice-président principal des services

À un âge proche de celui de Greg Joswiak (avec un écart de 11 mois), Eddy Cue pourrait envisager la retraite. Son long mandat et son succès dans la construction de l’écosystème de services d’Apple pourraient le pousser à se retirer, imaginant une vie à assister à des matchs de NBA plutôt qu’à rester dans la direction. Cependant, ses liens profonds avec l’écosystème d’Apple pourraient le retenir plus longtemps, sauf s’il opte pour un changement de mode de vie. Johny Srouji, Vice-président principal des technologies matérielles

Srouji semble profondément investi dans son rôle, sans signes publics qu’un successeur soit en préparation. Son enthousiasme pour l’innovation matérielle suggère qu’il ne prévoit pas de partir de sitôt, bien que l’absence d’un remplaçant clair pourrait compliquer une éventuelle transition. Phil Schiller, Apple Fellow

Le rôle actuel de Schiller en tant qu’Apple Fellow est moins exigeant, répondant à la fois à ses intérêts et aux besoins d’Apple. Bien que la retraite soit plausible, sa position semble conçue pour lui permettre de rester impliqué sans les pressions d’un rôle exécutif à temps plein, rendant un départ imminent moins probable.

Et Tim Cook alors ?

Gurman a précédemment indiqué que Tim Cook, qui approche de 14 ans en tant que PDG, ne devrait pas prendre sa retraite dans les deux prochaines années. Son leadership semble assuré pour le moment, excluant une transition immédiate au poste de PDG.

Meilleure hypothèse

John Giannandrea semble le plus susceptible de partir prochainement, compte tenu des faux pas d’Apple en matière d’IA et de l’importance stratégique de son rôle. Un changement de leadership sur ce secteur pourrait signaler l’intention d’Apple d’accélérer sur l'intelligence artificielle, mais aussi autour des produits connexes comme les Apple Glass. Eddy Cue arrive en seconde position, son âge et son long mandat pouvant le pousser vers la retraite, mais la position de Giannandrea semble plus précaire.