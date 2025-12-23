Via Sabih Khan, Apple réaffirme son engagement à long terme envers la Chine

Lors d'une récente réunion de haut niveau, en pleine accalmie entre la Chine et les USA, le nouveau directeur des opérations d'Apple, Sabih Khan, a rencontré Li Chenggang, négociateur commercial international de la Chine et vice-ministre du Commerce, pour souligner l'engagement durable de l'entreprise envers le marché chinois.

Khan, qui a succédé à Jeff Williams au poste de COO, a mis en avant l'appréciation d'Apple pour la robuste chaîne d'approvisionnement chinoise et ses partenariats mutuellement bénéfiques de longue date avec les fournisseurs locaux. Selon le ministère chinois du Commerce, Khan a déclaré qu'Apple continuerait à poursuivre un développement à long terme dans le pays, avec des plans pour augmenter progressivement les investissements dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, la recherche et développement, ainsi que les initiatives de bien-être social. L'entreprise vise à se concentrer sur la fabrication intelligente, la durabilité et une intégration plus profonde pour un succès partagé.

Cette réaffirmation fait écho à des assurances similaires prononcées par le PDG d'Apple, Tim Cook, lors de sa visite en Chine plus tôt en 2025, qui coïncidait avec un rebond des ventes d'iPhone dans la région.

Les racines profondes d'Apple dans l'écosystème de fabrication chinois

Malgré les efforts pour diversifier la production – notamment vers l'Inde et d'autres régions comme le Vietnam pour les appareils destinés au marché américain – la Grande Chine reste un hub critique, représentant environ 14 % des revenus d'Apple lors du dernier trimestre fiscal (soit plus de 10 milliards sur ce marché) et gérant la majorité de la fabrication et de l'assemblage. Cette rencontre met en lumière l'équilibre stratégique d'Apple au milieu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, assurant la stabilité de ses opérations tout en naviguant dans les défis géopolitiques.



Apple avait-elle vraiment le choix de dire autre chose ? Business is business...