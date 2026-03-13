Prime Video Ultra : la 4K devient une option payante chez Amazon

L’époque où Prime Video était inclus dans l’abonnement Amazon Prime sans publicité ni fonctionnalités manquantes semble désormais bien loin. À partir d’avril 2026 (d’abord aux États-Unis), une nouvelle formule à environ 5 € par mois sera proposée aux utilisateurs souhaitant supprimer les publicités et débloquer la 4K.

Prime Video Ultra : 4K payante !

À partir du 10 avril 2026, Amazon opère un changement significatif dans la structure de son service de streaming. L’option “Ad Free” (sans publicité) disparaît pour laisser place à Prime Video Ultra, un abonnement distinct facturé 4,99 dollars mensuels, soit environ 4,60 euros au taux actuel. Une formule annuelle est également proposée à 45,99 dollars, représentant une "économie" d’environ 23 % par rapport au tarif mensuel.



Actuellement en France, nous disposons d'une offre supplémentaire à 1,99 € par mois pour supprimer les publicités. Désormais, avec cette nouvelle offre, lorsqu'elle arrivera par chez nous, il faudra payer 5 € par mois, non seulement pour supprimer la publicité, mais en plus pour avoir accès à la 4K... Et au Dolby Atmos également.



Prime Video Ultra embarque plusieurs fonctionnalités inédites : jusqu’à cinq flux simultanés contre trois auparavant, jusqu’à 100 téléchargements hors ligne contre 25, et surtout un accès exclusif à la 4K/UHD ainsi qu’au son Dolby Atmos. Ces améliorations tracent une frontière nette entre l’offre de base incluse dans Prime et ce nouveau tier supérieur.



"Ultra" qui est d'ailleurs un mot à la mode.

Car Amazon en profite pour redistribuer les cartes de son offre standard. Les abonnés Prime ordinaires bénéficient désormais du Dolby Vision, d’un passage à quatre streams simultanés et de 50 téléchargements, histoire de faire passer la pilule. La contrepartie est que la publicité reste présente dans cette formule de base, et que la 4K devient une exclusivité payante supplémentaire et donc disparaît.



Cette architecture en deux niveaux reflète une tendance lourde du secteur. Netflix, Disney+ et Max ont tous opté pour des modèles hybrides mêlant publicité et abonnements premium, cherchant à maximiser les revenus sur une base d’utilisateurs aux comportements très hétérogènes. Amazon s’inscrit dans cette logique en monétisant plus finement ses spectateurs les plus exigeants, ceux pour qui la qualité d’image maximale et l’absence de coupures publicitaires justifient un surcoût mensuel.

Prime Video Ultra est pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis. Aucune date de lancement à l’international n’a encore été annoncée, même si son arrivée chez nous devrait probablement se faire dans les prochains mois.

Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video