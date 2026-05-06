ChatGPT passe à GPT-5.5 Instant comme modèle par défaut

OpenAI fait évoluer ChatGPT avec le déploiement de GPT-5.5 Instant comme nouveau modèle par défaut. Plus fiable, plus concis et mieux personnalisé, il marque une étape importante dans l’amélioration des performances et de l’expérience utilisateur à grande échelle.

ChatGPT passe à GPT-5.5 Instant

OpenAI a déployé hier GPT-5.5 Instant comme nouveau modèle par défaut de ChatGPT, remplaçant GPT-5.3 Instant lancé en mars dernier. La mise à jour touche des centaines de millions d’utilisateurs, qu’ils aient ou non un abonnement payant.



Le principal cheval de bataille de cette version est la fiabilité factuelle. Selon les évaluations internes d’OpenAI, GPT-5.5 Instant produit 52,5 % moins de fausses affirmations que son prédécesseur sur des sujets à enjeux élevés comme la médecine, le droit ou la finance. Sur des conversations particulièrement difficiles, préalablement signalées par des utilisateurs pour des erreurs factuelles, les inexactitudes reculent de 37,3 %. Des chiffres issus des propres tests d’OpenAI, à prendre avec la prudence habituelle réservée aux auto-évaluations.



Sur les benchmarks externes, les gains sont également mesurables : le modèle obtient 81,2 points à l’AIME 2025 contre 65,4 pour GPT-5.3 Instant, et progresse sur MMMU-Pro, un test de raisonnement multimodal, avec un score de 76 contre 69,2. L’analyse d’images et les questions scientifiques font partie des domaines explicitement cités comme améliorés.

Le vrai changement

Autre changement notable dans l’expérience quotidienne : GPT-5.5 Instant est conçu pour être plus concis. OpenAI revendique une réduction de 30 % environ du nombre de mots et de lignes par rapport à la version précédente, ainsi qu’une nette diminution des emojis gratuits dans les réponses, une critique récurrente adressée aux versions antérieures de ChatGPT.



La personnalisation monte également en puissance. Le modèle peut désormais puiser dans les conversations passées, les fichiers partagés et Gmail si le service est connecté. OpenAI introduit en parallèle les “sources de mémoire”, un mécanisme qui permet à l’utilisateur de voir précisément quels éléments ont été utilisés pour personnaliser une réponse, et de les supprimer ou corriger. Cette fonctionnalité sera d’abord réservée aux abonnés Plus et Pro sur le web, avant une extension progressive à tous les plans.



Les abonnés payants conservent l’accès à GPT-5.3 Instant pendant encore trois mois avant sa retraite définitive.

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