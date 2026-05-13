14 % des clients Apple prêts à acheter l'iPhone Ultra pliable

Malgré un prix qui pourrait dépasser les 2 000 €, un nouveau sondage CNET révèle un intérêt surprenant pour les smartphones pliables chez les utilisateurs Apple. Plus de 10 % des propriétaires d’iPhone seraient motivés par un nouveau format comme l’iPhone Fold / iPhone Ultra, un chiffre plus élevé que prévu. Comme quoi, le prix ne rebute pas tout le monde en temps de crise.

Les résultats du sondage CNET

Le sondage de CNET, représentatif des adultes américains, montre que :

14 % des propriétaires d’iPhone se disent motivés par un nouveau design (foldable ou flip) pour justifier un changement de téléphone.

Chez l’ensemble des utilisateurs de smartphones, ce taux est de 13 %.

Seuls 12 % sont attirés par les intégrations IA.

Pour CNET, ces chiffres reflètent un intérêt « moyen ». Pourtant, pour beaucoup d’observateurs, 14 % chez les fans Apple est une excellente nouvelle : cela suggère que l’iPhone pliable pourrait séduire bien plus qu’une niche ultra-premium.

Prix et batterie restent les priorités absolues

Sans surprise, les deux facteurs qui comptent le plus pour changer de téléphone restent (plusieurs critères possibles par réponse) :

Le prix (55 %)

L’autonomie de la batterie (52 %)

Le prix élevé attendu pour le premier iPhone Ultra risque donc de freiner une partie de cet intérêt. Mais Apple pourrait compenser avec un design innovant (format livre ou hybride iPhone/iPad) et une expérience logicielle parfaitement optimisée.

Un marché en pleine croissance

Les expéditions de téléphones pliables ont fortement progressé en 2025 (+28 % en Amérique du Nord). L’arrivée d’Apple en 2026 pourrait accélérer encore ce mouvement, comme ce fut le cas avec la 5G (sur l'iPhone 12) ou bien les capteurs biométriques comme Touch ID puis Face ID.

Rumeurs sur l’iPhone Ultra / iPhone Fold

Lancement prévu en septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max

Design livre avec écran interne de 7,8 pouces et externe de 5,4 pouces (type iPhone mini)

Expérience logicielle unique (multitâche iPad-like)

Double caméra

Charnière et pli invisibles

Positionnement ultra-premium

Vous feriez le saut vers un iPhone pliable à plus de 2 000 € ? Ou vous préférez attendre une version plus abordable ? Il sera intéressant de voir si les ventes explosent comme pour l'iPhone X en son temps...