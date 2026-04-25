iPhone 18 standard : Apple aurait enfin prévu 12 Go de RAM

Sept ans après Android (Galaxy Note 10+, OnePlus 7 Pro), selon l’analyste Dan Nystedt, le futur iPhone 18 standard devrait être équipé de 12 Go de RAM pour la première fois de son histoire. Il rattraperait ainsi le niveau des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sortis en septembre dernier.

Cette augmentation de 50 % par rapport aux 8 Go du modèle de base actuel représenterait une évolution majeure pour l’iPhone non-Pro, une de plus après le passage au 120 Hz de l’an dernier.

Une mise à niveau liée à Apple Intelligence et à l’IA

Cette hausse spectaculaire de mémoire vive est très probablement motivée par les besoins croissants de Apple Intelligence. Avec iOS 27 (attendu à la WWDC le 8 juin 2026), Apple devrait introduire de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle plus avancées. Les tâches d’IA réalisées directement sur l’appareil sont très gourmandes en mémoire : 12 Go permettraient de maintenir le modèle de base au niveau des performances requises sans compromis.

Un processeur A20 gravé en 2 nm chez TSMC

Dan Nystedt confirme également une rumeur antérieure : Apple aurait réservé la première production de puces en 2 nm de TSMC pour la puce A20, le futur SoC qui équipera la gamme iPhone 18.

Par rapport au processus 3 nm (N3P) utilisé sur la série iPhone 17, le 2 nm promet environ 15 % de gains en performances tout en maintenant une excellente efficacité énergétique.

Attention : l’iPhone 18 de base n’arrivera pas en 2026

Et si le grand changement était celui-ci ? Contrairement à la tradition, Apple ne lancerait pas le modèle standard en même temps que les versions Pro cet automne.

Selon plusieurs sources concordantes :

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, l’iPhone Fold (premier iPhone pliable) et éventuellement l’iPhone Air 2 arriveraient en septembre 2026.

Le iPhone 18 classique (met l’iPhone 18e seraient repoussés au début 2027 (probablement au printemps).

Ce calendrier inédit permettrait à Apple de mieux gérer sa production et de mettre en avant ses modèles les plus premium et innovants en 2026.

En résumé : un iPhone 18 de base plus puissant… mais plus tard

Si la rumeur se confirme, le futur iPhone 18 d’entrée de gamme deviendrait nettement plus compétent en IA grâce à ses 12 Go de RAM et son A20 en 2 nm, tout en restant positionné comme un modèle accessible. Le prix à payer : une attente un peu plus longue que d’habitude. Espérons que la rumeur sur la baisse de la luminosité de l’écran et de la puissance de calcul de la puce n’est pas vraie, ce serait pour le coup un retour arrière incompréhensible.

Les fans qui souhaitent un nouvel iPhone cette année pourront se tourner vers la gamme iPhone 17 ou les modèles Pro/Fold/Ultra attendus en septembre 2026.