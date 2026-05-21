Finalement Apple teste un iPhone 19 Pro avec écran quad-curvé

Apple avance dans ses expérimentations pour les iPhone de 2027. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, un prototype de iPhone 19 Pro est actuellement en phase d’évaluation avec un écran quad-curvé qui s’incurve sur les quatre côtés de l’appareil. Une première pour la gamme Pro qu'on pensait réservé à l'iPhone XX des 20 ans. La stratégie de la firme pourrait avoir évolué !

Ce que révèle le leaker

D’après la publication sur Weibo, ce prototype conserve :

Un trou (hole-punch) pour la caméra frontale

Le Face ID entièrement sous l’écran

Cette configuration représenterait une étape intermédiaire vers un design encore plus radical. Apple travaille en parallèle sur un modèle commémoratif pour le 20e anniversaire de l’iPhone (2027), potentiellement avec un écran totalement sans découpe et un affichage bord à bord encore plus immersif. On pensait qu'elle sauterait l'iPhone 19, comme elle avait zappé l'iPhone 9 pour présenter l'iPhone X.

Un défi technique majeur

Cacher à la fois le Face ID et surtout la caméra selfie sous l’écran reste très compliqué. La caméra frontale pose particulièrement problème : les technologies actuelles dégraderaient la qualité d’image ou les performances, certains constructeurs Android ont d'ailleurs fait marche arrière après des retours clients mitigés. Si Apple ne parvient pas à un résultat satisfaisant, elle pourrait conserver le trou sur les iPhone 19 Pro et réserver le design « écran total » au modèle anniversaire ultra-premium.

Quad-curvé : vers des bords presque invisibles ?

Les écrans quad-curvés (courbure sur les quatre tranches) permettraient un effet « borderless » très prononcé, avec des micro-courbures personnalisées par Apple (ni trop agressives comme les anciens écrans waterfall, ni plates). Samsung Display serait le principal fournisseur pour ces panneaux OLED avancés.

Digital Chat Station : un leaker fiable

Avec plus de 3 millions d’abonnés sur Weibo, Digital Chat Station a déjà vu juste sur :

Le design global de l’iPhone Air

Les caractéristiques de l’iPhone 17 Pro (dont le triple capteur 48 Mpx)

Le nom du premier iPhone pliable : iPhone Ultra (prévu avec les iPhone 18 Pro)

Ses informations sont donc à prendre très au sérieux, même si rien n’est encore confirmé par Apple. Calendrier attendu

iPhone 19 Pro / Pro Max → automne 2027

iPhone 20 (anniversaire) → fin 2027 ou 2028, avec potentiellement le design le plus abouti (écran sans aucune découpe visible)

Ces prototypes montrent qu’Apple continue d’explorer des designs plus immersifs et premium, tout en gérant prudemment les compromis techniques (qualité photo, fiabilité Face ID, coûts de production).



Un iPhone avec écran courbé sur quatre côtés marquerait une vraie rupture esthétique, dix ans après l’introduction de l’encoche et six ans après la Dynamic Island. Qu’en pensez-vous ?