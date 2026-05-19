Retour du titane sur iPhone 18 Pro ? Le rumeur d’Instant Digital relance le débat

Une nouvelle fuite relance le débat sur les matériaux des iPhone Pro. Selon le leaker chinois Instant Digital, Apple n’aurait pas abandonné le titane et étudierait même de nouveaux alliages améliorés pour les futurs modèles haut de gamme, après le passage à l’aluminium sur l’iPhone 17 Pro.

Pourquoi ce retour en arrière surprendrait-il ?

Apple avait fait du titane un argument majeur de vente avec l’iPhone 15 Pro en 2023 : plus léger, plus résistant et plus premium que l’acier inoxydable. Pourtant, les rumeurs les plus solides indiquaient, à raison, avant sa sortie, que l’iPhone 17 Pro repasserait à l’aluminium pour des raisons pratiques :

Meilleure dissipation thermique (critique avec les puces toujours plus puissantes et l’IA)

Coût de production plus bas

Facilités de fabrication à grande échelle

Meilleure recyclabilité

Le titane, malgré ses qualités, pose plusieurs problèmes réels :

Plus difficile et plus cher à usiner

Mauvaise conductivité thermique (d’où les plaintes de chauffe sur iPhone 15/16 Pro)

Rigidité qui complique certains designs ultra-fins

Apple change régulièrement de matériaux selon ses priorités

L’histoire d’Apple montre qu’elle n’est pas dogmatique sur les matériaux :

Passage du plastique à l’aluminium sur les Mac pour plus de rigidité

Acier inoxydable sur iPhone premium pour le côté luxueux à partir de l'iPhone X

Titane sur iPhone 15 Pro pour alléger sans perdre en robustesse

Aluminium sur iPhone 17 Pro pour mieux gérer la chaleur et les coûts

Un éventuel retour au titane sur l’iPhone 18 Pro ne signifierait donc pas un échec de l’aluminium, mais plutôt qu’Apple aurait résolu une partie des défauts thermiques et de production du titane.

Autres matériaux explorés : métal liquide et verre

Si rien n'est décidé selon lui (on en doute pour l'iPhone 18 Pro), Instant Digital affirme qu’Apple continue ses recherches sur :

Le métal liquide (liquid metal) : déjà utilisé en petites pièces internes, très prometteur pour la durabilité des charnières d’un éventuel iPhone pliable

: déjà utilisé en petites pièces internes, très prometteur pour la durabilité des charnières d’un éventuel iPhone pliable Le verre pour le châssis : améliorerait les performances sans fil mais poserait d’énormes défis de résistance et de réparabilité

Ces pistes restent très spéculatives et nécessiteraient des avancées majeures en production.

Le vrai critère pour les utilisateurs

Au final, les clients ont surtout un intérêt pour :

Le poids

La température en main

L’autonomie

La solidité au quotidien

Peu importe le métal du châssis si l’expérience globale est meilleure. Que pensez-vous de ce possible retour du titane sur l'iPhone 18 Pro ? Dites-le-nous en commentaire !