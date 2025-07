Apple publie iOS 18.6 et iPadOS 18.6 en version finale

Alors qu'iOS 26 attire l'attention des développeurs et des fans en général depuis la première bêta lancée le 9 juin, Apple vient de déployer iOS 18.6 en version finale. Après avoir lancé la bêta 4 lundi 21 juillet, puis renommée cette dernière en Release Candidate quelques heures plus tard, la firme diffuse officiellement l'une des toutes dernières mises à jour d'iOS 18.

Une version mineure

Comme à son habitude, Apple a accompagné le firmware des notes de version, confirmant qu'iOS 18.6 et iPadOS 18.6 (ainsi que toutes les versions .6 pour tvOS, macOS, watchOS et visionOS) sont de simples mises à jour mineures axée sur les corrections de bugs et les mises à jour de sécurité.

Sur iPhone et iPad, la nouvelle version résout notamment un problème qui empêchait le partage de films de souvenirs dans l'application Photos. Sans oublier des changements pour les utilisateurs européens lorsqu’ils installent des magasins alternatifs et des applications depuis le web.

Les notes de version précisent :

Cette mise à jour apporte des corrections de bugs importantes et des mises à jour de sécurité, résolvant un problème dans Photos qui pouvait empêcher le partage de films de souvenirs.

iOS 18.6 est donc disponible pour le grand public, suivi probablement d'iOS 18.7 en septembre avec des mises à jour de sécurité supplémentaires.



Par ailleurs, iOS 26 en est à sa quatrième bêta pour développeurs, et à la première bêta publique. Elle contient bien évidemment des tonnes de nouveautés, dont le nouveau design Liquid Glass.