🔥 Apple change le design de l'iPhone avec iOS 26

Apple vient de lever le voile sur iOS 26 lors de sa conférence WWDC 2025, marquant un tournant majeur dans l'évolution de l'interface de l'iPhone. Cette mise à jour, qui abandonne la numérotation traditionnelle pour adopter l'année de sortie, introduit le concept révolutionnaire du "Liquid Glass" et redéfinit complètement l'expérience utilisateur sur tous les appareils de la marque.

Un nouveau langage visuel baptisé "Liquid Glass"

Le changement le plus spectaculaire d'iOS 26 réside dans l'adoption du design "Liquid Glass", un matériau translucide qui révolutionne l'interface utilisateur. Cette nouvelle approche esthétique s'inspire directement de visionOS et marque la fin du flat design introduit avec iOS 7 en 2013. Le "Liquid Glass" combine les propriétés optiques du verre avec une fluidité unique, créant des effets de transparence et de réflexion qui s'adaptent dynamiquement au contenu affiché.

Les éléments d'interface réagissent désormais à la lumière ambiante et aux mouvements de l'utilisateur, offrant une expérience plus immersive et tactile. Les icônes deviennent plus arrondies et volumineuses, avec des effets de brillance qui leur donnent une apparence physique réaliste. Cette transformation touche tous les aspects de l'interface, des boutons aux barres de navigation, en passant par les widgets et les notifications.

Apple Intelligence franchit un nouveau cap

iOS 26 marque une étape décisive dans l'évolution d'Apple Intelligence, répondant aux critiques sur le retard d'Apple dans ce domaine. La traduction en temps réel (Live Translation) s'intègre nativement dans Messages, FaceTime et l'application Téléphone, permettant de communiquer sans barrière linguistique. Tous les traitements s'effectuent directement sur l'appareil, garantissant la confidentialité des conversations.

L'intelligence visuelle évolue considérablement en s'étendant à tout l'écran de l'iPhone. Les utilisateurs peuvent désormais interroger ChatGPT sur n'importe quel contenu affiché, rechercher des produits similaires sur Google ou Etsy, ou encore ajouter automatiquement un événement à leur calendrier en reconnaissant les détails dans le texte.

Les raccourcis deviennent plus puissants grâce aux "actions intelligentes", une nouvelle catégorie de commandes alimentées par Apple Intelligence. Le système peut maintenant identifier et résumer automatiquement les détails de suivi de commandes dans les emails, centralisant toutes les informations de livraison en un seul endroit. Apple introduit également un nouveau framework Foundation Models qui permet aux développeurs d'accéder directement au modèle de base d'Apple Intelligence.

Des communications repensées et sécurisées

L'application Téléphone connaît sa première refonte majeure depuis des années avec une interface unifiée qui regroupe Favoris, Récents et Messages vocaux dans un seul écran. La fonction "Call Screening" étend Live Voicemail en collectant des informations sur l'appelant avant de faire sonner le téléphone, permettant de décider en connaissance de cause si l'on souhaite décrocher. Une nouvelle fonctionnalité "Hold Assist" garde votre place dans une file d'attente téléphonique et vous notifie quand un agent est disponible.

Messages introduit un système de filtrage sophistiqué des expéditeurs inconnus, offrant un meilleur contrôle sur les conversations affichées. Ces messages apparaissent dans un dossier dédié où l'utilisateur peut choisir de les accepter, demander plus d'informations ou les supprimer. La fonction reste silencieuse jusqu'à validation explicite.

Les conversations de groupe s'enrichissent considérablement avec des indicateurs de frappe, la possibilité de créer des sondages et de fonds personnalisés générés par Image Playground. Apple Intelligence peut même suggérer automatiquement la création d'un sondage quand la situation s'y prête. L'intégration d'Apple Cash permet désormais d'envoyer et recevoir de l'argent directement dans les conversations de groupe, mais toujours pas disponible en Europe.

CarPlay et nouvelles applications transformées

CarPlay, utilisé plus de 600 millions de fois par jour, bénéficie d'une refonte majeure avec le design Liquid Glass. L'interface propose désormais des vues compactes pour les appels entrants, permettant de voir qui appelle sans masquer les informations importantes comme les directions. Les Tapbacks et conversations épinglées arrivent dans Messages sur CarPlay, tandis que les widgets et Live Activities permettent de rester informé sans perdre de vue la route.

Apple Music

Apple Music s'enrichit de fonctionnalités linguistiques avec la traduction des paroles et leur prononciation, facilitant le karaoké dans toutes les langues. AutoMix utilise l'intelligence artificielle pour créer des transitions fluides entre les morceaux comme un DJ professionnel, avec étirement temporel et synchronisation des rythmes.

Games

La nouvelle application Apple Games centralise l'expérience de jeu en regroupant Apple Arcade, les succès et les classements dans une interface dédiée.

Apple Plans

Plans introduit les "Visited Places" pour mémoriser automatiquement les lieux visités, avec chiffrement de bout en bout pour protéger la vie privée. L'application peut également apprendre vos trajets habituels et vous alerter des retards avant même que vous ne partiez.

Apple Wallet

Apple Wallet évolue avec la possibilité de créer une identité numérique à partir d'un passeport américain et des cartes d'embarquement enrichies avec accès aux plans d'aéroport et suivi des bagages via Find My.



Compatibilité

Voici les iPhone compatibles avec iOS 26 :

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2 et 3e génération)

Une base pour le futur

Cette refonte d'iOS 26 s'inscrit dans une stratégie plus large d'unification du design Apple à travers tous ses systèmes d'exploitation, préparant le terrain pour l'iPhone du 20e anniversaire prévu en 2027. Avec cette mise à jour majeure disponible en version développeur dès aujourd'hui et en bêta publique le mois prochain, Apple démontre une fois de plus sa capacité à réinventer l'expérience mobile tout en conservant la familiarité qui caractérise ses produits.