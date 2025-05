Et si Apple nommait iPhone 26 le prochain iPhone 17

Avec iOS 18 qui, selon toute vraisemblance, passera à iOS 26 au lieu d’iOS 19, Apple révise son système de numérotation logicielle pour l’aligner sur l’année à venir sur toutes ses plateformes : iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 et visionOS 26. Ce passage à 26 vise à simplifier les conventions de nommage, remplaçant la disparité entre iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3. Mais cette modification pourrait-elle s’étendre à la nomenclature des iPhones ?

L’année comme numéro de référence

Une approche basée sur l’année pour les iPhones, comme un iPhone 26 ou iPhone 26 Pro lancé avec iOS 26, harmoniserait les noms des matériels et logiciels, évitant la confusion d’un iPhone 17 fonctionnant sous iOS 26 (ou même iOS 19). Cela clarifierait également les années de sortie pour les consommateurs, qui peinent souvent à relier des modèles comme l’iPhone 14 (2022) ou l’iPhone 16 (2024) à leur date de lancement.

Alors que la feuille de route d'Apple pour les trois prochaines années indique que l'entreprise va modifier le rythme des sorties, avec des modèles tous les six mois, et un nouveau design chaque année, cela nous conforte dans le fait que le nom des téléphones va évoluer. Si l'on suit la tendance, à l'automne 2025, Apple pourrait lancer les :

iPhone Air 26

iPhone Pro 26

iPhone Pro Max 26

Au printemps 2026, elle lancerait alors l'iPhone 26 standard et l'iPhone 26e. Ensuite, en septembre 2026, ce serait les :

iPhone Air 27

iPhone Pro 27

iPhone Fold 27

Rien n'est certain

En l’état actuel, Apple pourrait rencontrer un problème de nommage en 2027, pour le 20e anniversaire de l’iPhone. Selon le système actuel, le modèle de 2027 serait l’iPhone 19, ce qui pourrait ne pas convenir pour une année marquante. En 2017, Apple avait contourné ce problème en sautant l’iPhone 9 pour l’iPhone X (10), montrant une certaine flexibilité pour les anniversaires importants. Certains parlent d’un iPhone XX.



Apple utilise déjà un nommage basé sur l’année pour ses Macs, de manière discrète, comme le MacBook Air (M4, 2025). Les iPhones pourraient adopter une étiquette similaire, comme « iPhone (2025) ». Cependant, les noms des logiciels (iOS 26 en 2025, iOS 27 en 2026) reflètent l’année suivante, tandis que les Macs utilisent l’année de sortie, créant un possible décalage. Un iPhone (2025) fonctionnant sous iOS 26 pourrait prêter à confusion.



Une autre option serait d’adopter le nommage des iPads, qui utilise des générations (par exemple, iPad 11e génération) ou des étiquettes basées sur les puces (par exemple, iPad Air M2). Un nommage basé sur les puces pour les iPhones, comme iPhone (A19) ou iPhone Pro (A19), serait peu pratique, car plusieurs modèles d’iPhone partagent la même puce, compliquant le marketing.



Le nommage des appareils Apple n’a jamais été uniforme entre iPhones, iPads et Macs, donc tout est possible. Nous aurons un début de réponse le 9 juin 2025, date d’ouverture de la WWDC 25 (tiens tiens), où Apple détaillera la transition d’iOS 18 à iOS 26, peut-être en donnant des indices sur les futurs plans de nommage des iPhones.