Le logo Apple de l'iPhone 17 Pro serait déplacé vers le bas

Le leaker Majin Bu a expliqué sur X que l'iPhone 17 Pro pourrait voir le logo Apple repositionné. Depuis l'iPhone 11 en 2019, le logo est placé bien au centre du panneau arrière du téléphone, donc plus bas qu'auparavant. Six ans plus tard, Apple pourrait envisager un nouveau changement. Bien que le leaker ait un bilan mitigé, il a gagné une certaine crédibilité en prédisant correctement des détails comme le nom de couleur « Desert Titanium » pour l'iPhone 16 Pro bien avant son dévoilement, mais aussi la couleur jaune de l'iPhone 14 ainsi que d'autres détails par le passé.

Un détail mineur

Selon Majin Bu, le logo Apple sur l'iPhone 17 Pro pourrait être déplacé à cause de la nouvelle barre de caméra arrière, un changement de design qui marquerait une rupture avec la position centrée actuelle. Le leaker suggère que ce réajustement vise à améliorer la reconnaissance de la marque, ce qu'il étaye en précisant que les fabricants de coques testent déjà des designs tenant compte de cette nouvelle position du logo. Cette modification aurait un impact sur l'anneau MagSafe des coques des accessoiristes.

L'idée de déplacer le logo pour l'aligner avec une barre de caméra est plausible mais surprenante, étant donné que nous avons vu jusqu'à présent de nombreux concepts tirés des informations glanées auprès de la chaine d'approvisionnement, mais aucun n'avait déplacé la célèbre pomme. Une barre de caméra entièrement intégrée en haut du dos de l'iPhone 17 Pro pourrait justifier un positionnement plus bas du logo pour un équilibre esthétique, notamment avec une marge suffisante entre les éléments, mais rien n'est certain.

Une gamme 2025 prévue pour septembre

Si elle est vraie, cette modification pourrait signaler une évolution plus large du design de l'iPhone 17 Pro, peut-être liée à une nouvelle technologie de caméra ou à une esthétique rafraîchie. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines, la sortie officielle de l'iPhone 17 étant prévue pour la mi-septembre. L'iPhone 17 Pro devrait intégrer plusieurs nouveautés, dont la puce A19, un refroidissement actif plus performant, trois capteurs 48 mp, des coloris inédits et plus encore. On attend aussi l'iPhone 17 Air, un modèle ultra fin qui remplacera l'iPhone 16 Plus.