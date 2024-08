iPhone 16 Pro : la nouvelle couleur devrait se nommer « Desert Titanium »

À chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple propose une nouvelle couleur pour les iPhone Pro. La gamme iPhone 15 a eu un bleu Titanium absolument magnifique et la prochaine gamme devrait bénéficier d’un « marron » toujours en titane. Une indiscrétion publiée aujourd’hui indique qu’Apple pourrait appeler sa nouvelle couleur « Desert Titanium ».

Les internautes ont un coup de cœur pour cette nouvelle couleur

Apple se prépare à lancer sa nouvelle génération d’iPhone le mois prochain, et comme à son habitude, les spéculations autour des nouveaux coloris sont nombreuses. Une récente fuite, dévoilant des images des anneaux de l’appareil photo des futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, a confirmé les rumeurs concernant les nouvelles couleurs disponibles pour ces modèles. Apple devrait introduire une teinte inédite, baptisée « Desert Titanium ».



D’après les détails divulgués, cette nouvelle couleur, décrite comme un « or foncé », remplacera le « Bleu Titane » introduit avec l’iPhone 15 Pro. « Desert Titanium » est présentée comme une couleur à la fois subtile et profonde, conçue pour évoquer un sentiment de sophistication et de discrétion. Apple semble viser, avec ce choix, une clientèle attirée par des designs élégants et minimalistes, tout en maintenant un standard élevé de qualité perçue.

Historiquement, les déclinaisons dorées des iPhone ont toujours suscité un grand intérêt de la part des consommateurs. Cette teinte « or foncé » pourrait donc jouer un rôle clé dans la stratégie d’Apple pour les ventes de l’iPhone 16 Pro, en renouvelant l’attrait pour les modèles haut de gamme.



Les autres options de couleur pour l’iPhone 16 Pro incluront le titane blanc, le titane noir et le titane naturel, ce dernier arborant une finition plus grisée. Ce choix de limiter la palette à quatre couleurs, en plus du « Desert Titanium », reflète la volonté d’Apple de maintenir une certaine exclusivité tout en offrant des choix variés à ses utilisateurs.



La couleur « Desert Titanium » pourrait bien devenir l’un des seuls éléments distinctifs de cette nouvelle génération d’iPhone puisque Apple devrait (encore) réutiliser le même design que les iPhone 15 Pro et des modèles précédents.