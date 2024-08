Le dos en verre infusé serait aussi sur l'iPhone 16

La rumeur précédente semble se confirmer. Selon une nouvelle fuite en provenance de Chine, Apple adoptera bien le verre arrière "infusé" apparu sur l'iPhone 15 standard l'an passé pour sa prochaine gamme d'iPhone 16. De quoi apporter un surplus de couleurs au dos de modèles 2024.

Une couleur "infusée" dans le verre

L'année dernière, Apple a lancé un processus personnalisé de verre à double échange d'ions sur les modèles non premium de l'iPhone 15, qui donne à la couche de verre arrière un effet givré qui contraste avec la couleur principale du cadre.

Voici comment Apple décrit l'effet sur l'iPhone 15 :

Pour la première fois dans un smartphone, la couleur est infusée dans la vitre arrière, créant ainsi cinq couleurs magnifiques. Le verre arrière est renforcé par un processus optimisé d'échange d'ions doubles avant d'être poli avec des particules nanocristallines et gravé pour créer une finition mate luxueuse et texturée.

Selon le leaker Fixed focus digital sur Weibo qui a vu la palette de couleurs de l'iPhone 16, Apple utilisera le même processus pour le verre arrière des nouveaux modèles, qui pourraient être disponibles en sept couleurs cette année, au lieu de cinq. Cela corrobore les informations concernant les nouveaux coloris de l'iPhone 16 teintés dans la masse.



En début de mois, une autre source Weibo suggérait qu'Apple allait étendre son procédé de verre à double échange ionique au dos de l'iPhone 16 Pro, tout en reprenant le cadre en titane de l'iPhone 15 Pro. Mais la firme prévoyait un rendu plus brillant du titane, en plus du dos plus coloré.



Reste que la fuite du jour n'évoque que l'iPhone 16, pas les "Pro".



Comme toujours, il faudra attendre le keynote de l'iPhone 16 qui aura lieu vers la mi-septembre pour confirmer (ou infirmer) tout cela.