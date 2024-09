Rentrée : le bel iPhone 15 est en promotion à 794 € !

L'iPhone 15 a enfin le droit à sa promotion, tout comme l'iPhone 15 Plus. Ceux qui ont grandement amélioré la recette de l'iPhone 14, en accédant à plusieurs composants autrefois réservés aux "Pro" comme la Dynamic Island ou l'appareil photo de 48 mégapixels, voient leurs prix fondre sur Amazon. Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent renouveler leur téléphone ou faire un très joli cadeau.



la promotion est de retour à un prix canon pour la rentrée 2024 !

Les avantages de l'iPhone 15

L'iPhone 15 a commencé sa carrière le vendredi 22 septembre. Les arguments en sa faveur sont nombreux avec le port USB-C qui facilite la charge, la géniale Dynamic Island qui remplace l'encoche, la luminosité jusqu'à 2 000 nits, la puce A16 Bionic très performante, la puce U2 pour la localisation plus précise ou encore des capacités photos dopées grâce au capteur de 48 mégapixels. En effet, pour la première fois, un modèle non "Pro" offre un zoom optique x2 grâce à cet objectif, tout comme un mode Portrait automatique.



Pour mémoire, la Dynamic Island change l'expérience de l'iPhone avec les animations dynamiques dans les applications et les Live Activities qui permettent d'avoir des interactions avec les apps sans les ouvrir.

Pour aller plus loin, consultez nos comparatifs :

Comme nous l'avions vu à sa sortie, les tests sont unanimes, l'iPhone 15 de base est bien meilleur que l'iPhone 14 de l'an passé. Il évolue largement avec le design repris de l'iPhone 14 Pro, des bords fuselés plus agréable, et un tas d'avancées notables. Seul l'écran 120 Hz pourrait manquer aux joueurs, et encore.

Si vous avez un ancien iPhone comme l'iPhone 7, l'iPhone X ou l'iPhone 11, c'est le moment de changer.

