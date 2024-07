Soldes d'hiver 2024 chez Apple : iPhone 15, iPad Pro M2, MacBook Pro M3, AirPods, ...

Les soldes d'hiver 2024 ont démarré en France, probablement dans la plus grande indifférence. L'actualité chargée (nouveau Premier ministre, grand froid, guerres multiples) a beau éclipser cet évènement, ceux qui attendaient des prix plus doux sur les produits Apple vont être servis.



Les soldes sont toujours une bonne occasion de renouveler un ancien iPhone, iPad, Mac ou autre. Encore une fois, si les vêtements sont ciblés prioritairement par une grande partie de la population, la high-tech reste l'une des catégories les plus prisées, les produits Apple conservant la faveur des clients.

Comme chaque année, nous avons déniché les plus belles promotions chez la Fnac, Amazon, Rakuten, Darty, etc.



L'article sera mis à jour régulièrement en fonction des réductions qu'on trouve.



Mise à jour x4.

Les soldes 2024 chez Apple

Les apps

Soldes iPhone

Le smartphone Apple iPhone 14 à 679 € au lieu de 899€ (Rakuten) - 799 € (Amazon)

au lieu de 899€ (Rakuten) - (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 15 à 909 € au lieu de 969€ (Amazon)

au lieu de 969€ (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 15 Pro à 1 169 € au lieu de 1 229€ (Amazon)

au lieu de 1 229€ (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 15 Pro Max à 1 419 € au lieu de 1 479€ (Amazon)

Soldes Mac

Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go à 999 € (Darty) - 979 € au lieu de 1199€ (Amazon)

(Darty) - 979 € au lieu de 1199€ (Amazon) Le MacBook Air M2 8 Go / 256 Go à 1149 € au lieu de 1299€ (Amazon)

au lieu de 1299€ (Amazon) Le MacBook Air M2 15 pouces à 1502 € au lieu de 1599€ (Amazon)

au lieu de 1599€ (Amazon) Le MacBook Pro M3 14 pouces à 1888 € au lieu de 1999 € (Amazon)

au lieu de 1999 € (Amazon) L'iMac M3 de 24 pouces à 1649 € au lieu de 1829€ (Amazon)

au lieu de 1829€ (Amazon) L'écran Apple Studio Display - Kit de Montage VESA à 1679 € au lieu de 1749€ (Amazon)

Soldes iPad

La tablette Apple iPad Air 5 M1 64 Go à 749 € au lieu de 789€ (Amazon)

au lieu de 789€ (Amazon) La tablette iPad mini 6 2021 à 609 € au lieu de 689€ (Amazon)

au lieu de 689€ (Amazon) La tablette iPad 10 2022 à 449 € au lieu de 589€ (Amazon)

au lieu de 589€ (Amazon) La tablette iPad Pro M2 5G à 1 349 € au lieu de 1489€ (Amazon)

Soldes AirPods

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 USB-C à 239 € au lieu de 279€ (Amazon)

au lieu de 279€ (Amazon) Les écouteurs Apple AirPods 3 MagSafe à 189 € au lieu de 219€ (Cdiscount) - 179 € (Amazon)

au lieu de 219€ (Cdiscount) - (Amazon) Le casque Apple AirPods Max à 499 € au lieu de 579€ (Darty occasion comme neuf)

au lieu de 579€ (Darty occasion comme neuf) Les écouteurs AirPods 2 à 124 € ! (Amazon)

Soldes Apple Watch

La montre Apple Watch Series 9 (GPS) 41mm à 419 € au lieu de 449€ (Amazon)

au lieu de 449€ (Amazon) La montre Apple Watch Ultra (GPS + 4G) 48mm à 711 € au lieu de 899€ (Amazon)

au lieu de 899€ (Amazon) La montre Apple Watch SE 2023 (GPS) 40mm à 259 € au lieu de 299€ (Amazon)

Soldes accessoires Apple

Soldes Beats (par Apple)

Les écouteurs Beats Studio Buds à 120 € au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Beats Fit Pro à 150 € au lieu de 249€

Soldes Audio / Son

Les écouteurs Sony XM5 à 269 € au lieu de 299€

au lieu de 299€ Le casque Sony XM5 à 329 € au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose QC 45 II à 299 € au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose Ultra à 449 € au lieu de 499 €

au lieu de 499 € La barre de son Sonos Beam à 437 € au lieu de 499€

au lieu de 499€ La barre de son de Bose Solo 2 à 159€ au lieu de 199€

au lieu de 199€ L'enceinte Sonos One Roam à 149€ au lieu de 199€

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.