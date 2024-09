La gamme iPhone 2024 : Apple abandonne l'iPhone 13 et l'iPhone 15 Pro

Suite au lancement de la gamme iPhone 16, Apple a, comme à son habitude, remanié sa gamme. Cette année, la firme de Cupertino a retiré l'iPhone 13 ainsi que les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. L'iPhone SE reste ainsi le plus ancien modèle encore disponible, mais il devrait bénéficier d'une mise à jour dans quelques mois.

Une gamme étendue

Voici la gamme actuelle d'iPhone en 2024 avec leurs prix en euros :

iPhone SE 3 : 529 €

iPhone 14 : 749 €

iPhone 14 Plus : 869 €

iPhone 15 : 869 €

iPhone 15 Plus : 969 €

iPhone 16 : 969 €

iPhone 16 Plus : 1 119 €

iPhone 16 Pro : 1 229 €

iPhone 16 Pro Max : 1 479 €

Si la majorité des iPhones sont désormais équipés d'un port USB-C, les iPhone 14 et SE sont toujours vendus avec le connecteur Lightning. Pourtant, la réglementation européenne impose un port de charge universel pour tous les appareils électroniques, la date butoir étant fixée au 28 décembre 2024.



Vous remarquerez donc que l'iPhone 13 a disparu, tout comme l'iPhone 15 Pro / Pro Max. Apple conserve toujours deux générations sous le dernier modèle (hors SE), et supprime à chaque fois le précédent haut de gamme, histoire de ne pas cannibaliser les ventes du dernier bijou le plus cher.

Si vous devez acheté un iPhone dans les prochains jours, évitez l'iPhone SE, car une nouvelle version est attendue dans moins de six mois ; optez pour l'iPhone 14 si vous cherchez un modèle récent à prix abordable, voire le 15 pour avoir de l'USB-C et la Dynamic Island, le 16 pour l'Apple Intelligence à prix accessible, et le 16 Pro si vous voulez le meilleur iPhone. Vous avez un large choix de 500 à 1 500 euros environ.

L'iPhone SE 4 devrait être lancé au printemps 2025 avec un design inspiré de l'iPhone 14, un écran OLED de 6,1 pouces, l'USB-C et la puce A18 intégrant Apple Intelligence.