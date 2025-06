Apple publie une version révisée d'iOS 26 beta 1 pour iPhone 15 et 16

Apple vient de surprendre la communauté des développeurs en publiant discrètement une version révisée d'iOS 26 beta 1, seulement quelques jours après la sortie initiale. Cette mise à jour silencieuse suggère des corrections importantes sous le capot.

Une révision inhabituelle pour une première beta

Cette nouvelle build d'iOS 26 beta 1 porte le numéro 23A5260u, remplaçant la version 23A5260n précédente. Apple a procédé à cette mise à jour sans communiqué officiel ni notes de version détaillées, ce qui est particulièrement inhabituel pour une première beta majeure.

La proximité des numéros de build laisse penser qu'il s'agit de corrections techniques plutôt que de nouvelles fonctionnalités visibles. Apple a probablement identifié un bug critique, une faille de sécurité ou encore du code révélant accidentellement de futurs produits (comme de futurs AirPods Pro 3 ou des Airtags), justifiant cette intervention rapide.

Disponibilité limitée aux derniers iPhone

Fait notable : cette version corrigée n'est disponible que pour les iPhone 15 et iPhone 16. Les possesseurs d'iPhone 14 et modèles antérieurs ne recevront pas cette mise à jour, suggérant que les corrections concernent spécifiquement les architectures les plus récentes.

Cette révision pourrait notamment polir le nouveau langage de design "Liquid Glass" introduit avec iOS 26, ou encore stabiliser les fonctionnalités d'Apple Intelligence comme Live Translation et Visual Intelligence. Certains utilisateurs rapportaient également des problèmes de batterie sur les appareils compatibles. De notre côté, le bouton Action ne fonctionnait plus sur iPhone 15 Pro mais cette mise à jour vient de régler le souci.

Ces mises à jour silencieuses sont rares mais pas inédites chez Apple, particulièrement lors des premières phases de test. La version publique d'iOS 26 reste prévue pour septembre, après une beta publique attendue en juillet.