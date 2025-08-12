Apple nous annonçait l'arrivée de Liquid Glass depuis mai 2024

iOS 26 arrive en septembre et promet une refonte majeure avec Liquid Glass, un effet visuel qui transforme l’interface. Mais Apple préparait ce changement depuis bien plus longtemps qu’on ne le croyait.

Liquid Glass était devant nos yeux depuis plus d'un an

iOS 26 est attendu pour le mois prochain, en septembre, et s’annonce comme l’une des mises à jour les plus marquantes de ces dernières années. L’une des plus grosses nouveautés est la refonte complète de l’OS, marquée par l’introduction de l’effet Liquid Glass. Cet effet visuel, qui transforme l’interface en offrant un rendu fluide, lumineux et presque translucide, a immédiatement suscité un énorme engouement depuis sa présentation lors de la WWDC 2025, en juin dernier.

Depuis deux mois, tout le monde en parle. À chaque nouvelle bêta développeur, Liquid Glass est scruté dans les moindres détails pour voir si Apple a modifié son aspect ou peaufiné ses animations. L’attention portée à cette nouveauté témoigne de l’importance que lui accordent à la fois les fans et les spécialistes.

Effet Liquid Glass sur les fonds d'écran officiels de l'iPad Air 6 et l'iPad Pro M4 en mai 2024

En réalité, le teasing a commencé bien plus tôt qu’on ne le pense. Apple nous prépare à Liquid Glass depuis la sortie de l’iPad Pro M4 (et de l'iPad Air 6) en mai 2024. Les fonds d’écran officiels en sont la preuve : celui de cet iPad Pro, de l'iPad Air, puis celui de l’iPhone 16 en septembre 2024, et enfin celui de l’iPhone 16e en février 2025, affichent tous des éléments visuels qui annonçaient discrètement ce nouveau style.

Cela fait donc plus d’un an qu’Apple distille subtilement des indices visuels de ce nouveau design, sans que personne ne réalise vraiment ce qui se préparait. Un teasing parfaitement orchestré, qui montre encore une fois le sens du détail et de la mise en scène de la marque à la pomme.

iPhone 16e

iPhone 16