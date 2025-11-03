🔥 Apple publie la version finale d’iOS 26.1 et iPadOS 26.1 avec des nouveautés

Apple a mis à disposition du grand public les versions finales d’iOS 26.1 et d’iPadOS 26.1. Ces mises à jour apportent un mélange de fonctionnalités communes à l’iPhone et à l’iPad, ainsi que des améliorations spécifiques à chaque plateforme, avec un accent particulier sur les raffinements de Liquid Glass, le multitâche, Apple Intelligence, et bien plus encore.

Améliorations de Liquid Glass

L’ajout le plus marquant dans iOS 26.1 et iPadOS 26.1 est un nouveau réglage « Teinté » pour Liquid Glass, qui augmente l’opacité derrière des éléments comme les notifications, les barres d’onglets et d’autres composants de l’interface. Cela s’ajoute au design transparent existant d’iOS/iPadOS 26, offrant plus de contrôle aux utilisateurs sur la transparence. Les icônes d’applications transparentes optionnelles restent disponibles.



Le commutateur se trouve dans Réglages > Luminosité et affichage > Liquid Glass sur iPhone et iPad. Sur macOS 26.1, il apparaît dans Réglages > Apparence > Liquid Glass, bien que les différences visuelles soient moins perceptibles. Cette préférence complète les options d’accessibilité existantes, telles que Augmenter le contraste et Réduire la transparence.

Changements spécifiques à l’iPhone dans iOS 26.1

Option de balayage sur l’écran de verrouillage : Pour la première fois depuis des années, il est possible de désactiver le geste de balayage pour ouvrir l’appareil photo sur l’écran de verrouillage afin d’éviter les lancements accidentels. À trouver dans Réglages > Appareil photo > Balayage sur l’écran de verrouillage pour ouvrir l’appareil photo. Le geste — qui a évolué d’un balayage vers le haut à un balayage depuis la droite depuis iOS 10 — reste optionnel, aux côtés des raccourcis d’écran de verrouillage pour la lampe torche et l’appareil photo, du bouton de contrôle de l’appareil photo sur les iPhone récents, et du bouton Action.

: Balayez sur le mini-lecteur pour changer de piste. Alarmes : Amélioration de la désactivation avec une interface « Glisser pour déverrouiller ».

: Amélioration de la désactivation avec une interface « Glisser pour déverrouiller ». App Réglages : Nouvelle section Capture locale sous Général, permettant de choisir l’emplacement de sauvegarde des fichiers et de limiter la capture locale à l’audio uniquement.

: Nouvelle section Capture locale sous Général, permettant de choisir l’emplacement de sauvegarde des fichiers et de limiter la capture locale à l’audio uniquement. Rebranding Apple TV : Le service de streaming passe d’Apple TV+ à simplement Apple TV, accompagné d’une « identité vibrante » et d’une nouvelle icône pour l’application Apple TV.

Changements spécifiques à l’iPad dans iPadOS 26.1

Retour de Slide Over : Cet outil de multitâche revient en tant que fonctionnalité unique, mais désormais limité à une seule application à la fois (plus de possibilité d’empiler plusieurs apps). Son retour a été très apprécié dans les bêtas, améliorant la productivité même sous cette forme simplifiée.

: Cet outil de multitâche revient en tant que fonctionnalité unique, mais désormais limité à une seule application à la fois (plus de possibilité d’empiler plusieurs apps). Son retour a été très apprécié dans les bêtas, améliorant la productivité même sous cette forme simplifiée. App Musique : Balayez sur le Mini-lecteur pour changer de piste (partagé avec iOS).

Mises à jour communes pour Apple Intelligence et AirPods

Apple Intelligence : Prend en charge huit nouvelles langues : chinois (traditionnel), danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc et vietnamien.

: Prend en charge huit nouvelles langues : chinois (traditionnel), danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc et vietnamien. Traduction en direct AirPods : Ajoute la prise en charge du chinois (mandarin simplifié et traditionnel), de l’italien, du japonais et du coréen. La fonctionnalité a été lancée avec iOS 26 sur les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 avec prise en charge de l’anglais (États-Unis/Royaume-Uni), du français, de l’allemand, du portugais (Brésil) et de l’espagnol (Espagne).

: Ajoute la prise en charge du chinois (mandarin simplifié et traditionnel), de l’italien, du japonais et du coréen. La fonctionnalité a été lancée avec iOS 26 sur les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 avec prise en charge de l’anglais (États-Unis/Royaume-Uni), du français, de l’allemand, du portugais (Brésil) et de l’espagnol (Espagne). De petits ajustements d’interface et de fonctionnalités supplémentaires complètent les mises à jour.

Les mises à jour d’iOS 26.1 et d’iPadOS 26.1 sont disponibles dès maintenant pour les utilisateurs. Avec le retour de Slide Over qui rend iPadOS particulièrement excitant pour les utilisateurs d’iPad, ces versions 26.1 affinent les bases posées par iOS/iPadOS 26 tout en répondant aux retours des utilisateurs sur l’esthétique, l’accessibilité et les interactions accidentelles.