🔥 Apple publie iOS et iPadOS 26 en version finale

Apple a dévoilé iOS 26 en juin dernier lors de la WWDC 2025, une mise à jour majeure qui rompt avec la numérotation traditionnelle pour adopter l’année de sortie. À partir de 19 heures en ce lundi 15 septembre, place à la version finale, destinée au grand public qui apporte le concept innovant de "Liquid Glass" et des avancées significatives dans Apple Intelligence, de quoi redéfinir l’expérience utilisateur sur iPhone, tout en unifiant le design à travers les écosystèmes Apple. Sur iPad, iPadOS 26 rapproche la tablette du Mac, avec de nombreux ajouts.



Vous trouverez les releases notes complètes d'Apple à la fin.

Les principales nouveautés sur iPhone

iOS 26 introduit le design "Liquid Glass", inspiré de visionOS, abandonnant le flat design pour une interface translucide et immersive, avec des icônes volumineuses et des effets dynamiques. L'écran de verrouillage reçoit des photos spatiales et une taille d'heure qui peut évoluer dynamiquement. Apple Intelligence s’améliore avec la traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et Téléphone, des "actions intelligentes" pour les raccourcis, et une intégration poussée de ChatGPT pour analyser l’écran (à venir dans iOS 26.4).



L’application Téléphone bénéficie d’une refonte avec "Call Screening" et "Hold Assist" qui permettent respectivement de filtrer les appels inconnus (meilleure nouveauté !) et de gérer l'attente sur les serveurs vocaux à votre place, tandis que Messages gagne un filtrage des expéditeurs inconnus et des fonctionnalités de groupe enrichies.



CarPlay adopte Liquid Glass et intègre des vues compactes, des réactions et AirPlay. Apple Music propose la traduction des paroles et AutoMix, et une nouvelle application Games centralise l’expérience de jeu. Plans ajoute "Visited Places" et des alertes proactives, Wallet intègre des identités numériques, et la gestion de la batterie s’optimise via l’IA avec "Adaptive Power". Même les captures d’écran évoluent avec des options d'exportation et d’analyse via Visual Intelligence.



Compatibilité iOS 26

iOS 26 est compatible avec les iPhone 16 (toute la gamme), 15, 14, 13, 12, 11, et SE (2e et 3e générations).

Les nouveautés sur iPad

iPadOS 26 adopte aussi le design "Liquid Glass", un style translucide partagé avec iOS 26 et macOS 26 Tahoe, qui dynamise l’interface avec des icônes animées, un écran de verrouillage 3D réactif et des contrôles immersifs dans des applications comme Mail, Safari ou Apple Music. Le système de fenêtrage repensé permet de redimensionner et organiser les fenêtres via un "window tiling" intuitif (division en tiers ou quarts), une barre de menu accessible par glissement (et personnalisable) et une fonction Exposé pour naviguer entre les fenêtres. Stage Manager, désormais disponible sur plus d’iPad, optimise le multitâche, y compris sur écrans externes. Apple Intelligence s’intègre profondément avec la traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et l’application Téléphone (nouveauté sur iPad), des raccourcis automatisés, et des outils créatifs comme Genmoji et Image Playground. L’application Fichiers gagne en personnalisation, Aperçu arrive pour l’édition de PDF, et Journal permet de créer des journaux multiples avec une vue par localisation. Les tâches en arrière-plan exploitent les puces Apple Silicon, et l’audio s’améliore avec l’isolation vocale et une sélection flexible des microphones. Un vrai petit ordinateur !

Compatibilité iPadOS 26

iPadOS 26 est disponible sur iPad Pro (M4, 12.9 pouces 3e gén. et plus, 11 pouces 1re gén. et plus), iPad Air (M3, M2, 3e gén. et plus), iPad (A16, 8e gén. et plus), et iPad mini (A17 Pro, 5e gén. et plus).

Les notes de versions officielles

Design

Liquid Glass rend les interactions sur iOS plus agréables, réfracte et reflète le contenu en temps réel, et met encore plus l'accent sur ce que vous regardez sur votre écran

L'adaptation du temps sur l'écran de verrouillage redimensionne de manière fluide l'espace disponible sur votre écran de verrouillage, complétant les sujets de vos photos et s'adaptant au fur et à mesure que les notifications et les activités en direct apparaissent

Les scènes spatiales vous leur mènent à ajouter un nouvel effet 3D à vos fonds d'écran, en leur donnant vie lorsque vous déplacez votre iPhone

Les icônes d'application obtiennt un nouveau look avec Liquid Glass, et il existe plus de façons de les personnaliser avec des apparences claires ou sombres mises à jour, de nouvelles icônes teintées de couleur et un nouveau look clair.

L'album animé rend la lecture de musique plus immersive, avec des animations conçues par des artistes en plein écran sur des albums pris en charge

Intelligence Apple

En savoir plus sur le contenu de n'importe quelle application en appuyant sur les mêmes boutons que vous utilisez pour faire une capture d'écran

Mettez en surbrillance pour rechercher quelque chose de spécifique sur votre écran

Accédez aux résultats de recherche Google en fonction du contenu de votre écran, trouvez des éléments connexes à partir de vos applications tierces les plus utilisées ou demandez à ChatGPT ce que vous regardez

Traduction en direct

Dans Messages, traduisez automatiquement les textes entrants, y compris les messages de groupe, et envoyez une réponse dans votre langue préférée - elle sera traduite lorsqu'elle sera livrée

Dans FaceTime, des sous-titres traduits en direct apparaissent à l'écran pendant l'appel

Dans le téléphone, l'audio est traduit et prononcé à haute voix en temps réel, et vous pouvez suivre avec une transcription lorsque l'appel est sur le haut-parleur

Avec les AirPods, écoutez une traduction mains libres lorsqu'une personne à proximité vous parle dans une autre langue

Raccourcis

Les actions intelligentes vous permettent de tirer parti des outils d'écriture, de l'image Playground et d'autres fonctionnalités Apple Intelligence dans votre raccourci

"Utiliser le modèle" est une nouvelle action qui vous permet de puiser directement dans les modèles Apple Intelligence pour obtenir des réponses qui alimentent le reste de votre raccourci, ou d'utiliser ChatGPT si vous souhaitez exploiter ses vastes connaissances et son expertise mondiales.

Genmoji & Image Playground

Créez Genmoji en mélangeant deux emoji ensemble, ou en combinant un emoji avec une description pour créer ce que vous avez en tête

Choisissez des expressions pour votre Genmoji de personnes, en faisant paraître les personnages heureux, choqués, et plus encore

Les attributs personnels tels que la coiffure et les poils du visage peuvent être modifiés pour le Genmoji qui sont inspirés par les personnes de votre bibliothèque de photos

Plus de styles avec ChatGPT vous permet d'explorer des styles supplémentaires comme la peinture à l'huile et l'anime, ou vous pouvez appuyer sur N'importe quel style pour décrire l'image et le style que vous voulez

Appareil photo

La conception simplifiée facilite encore plus l'accès aux modes de capture photo et vidéo, les autres modes restant encore à portée de main.

Les conseils de nettoyage de l'objectif vous avertissent lorsque votre objectif est maculé afin que vous puissiez capturer la photo la plus claire possible (iPhone 15 et versions ultérieures)

Le nouveau geste AirPods vous permet de prendre une photo ou de commencer à enregistrer une vidéo simplement en appuyant sur la tige des AirPods 4 et des AirPods Pro 2 et des versions ultérieures

Photos

Les onglets séparés pour la bibliothèque et les collections offrent une navigation plus facile, et vous pouvez accéder à la recherche dans chaque vue

La vue des collections peut être personnalisée avec trois options de mise en page différentes, et il est facile de réduire et de réorganiser les collections

La reconnaissance pour des événements comme les concerts et les sports vous permet de voir les détails d'un événement et d'accéder au contenu connexe

Téléphone

La nouvelle option de mise en page unifiée rassemble vos favoris, vos récents et vos messages vocaux

La vérification des appels vous permet de filtrer les appels entrants provenant de numéros inconnus, ce qui vous permet de connaître le nom et la raison de l'appel avant que le téléphone ne sonne.

Les appels filtrés provenant de numéros inconnus peuvent être placés dans une nouvelle zone de votre liste d'appels afin qu'ils soient hors de votre chemin

Hold Assist garde votre place en ligne pendant que vous attendez de parler à un agent en direct, et vous appelle pour revenir à l'appel lorsque l'agent en direct est là

Messages

Le dépistage des expéditeurs inconnus vous aide à garder le contrôle de qui peut vous joindre et met les messages examinés dans une nouvelle zone de votre liste de conversations afin qu'ils soient à l'écart de votre chemin

Les arrière-plans peuvent être ajoutés aux conversations pour les rendre plus personnelles, avec la possibilité d'utiliser des arrière-plans intégrés, vos propres photos ou des images créées avec Image Playground

Les sondages peuvent vous aider à connaître la disponibilité de tout le monde pour un plan de dîner à venir ou à choisir un cadeau de groupe

Les indicateurs de frappe en groupes permettent de savoir facilement qui est sur le point d'intercer

CarPlay

Un nouveau design avec Liquid Glass aide à rendre chaque zone d'interaction du tableau de bord distincte et fournit un nouveau design de barre d'onglets pour une navigation facile dans les applications

La conception compacte pour les appels entrants permet de garder facilement les yeux sur le tour à venir dans votre application de navigation préférée

Tapbacks dans Messages vous donne un moyen simple de réagir aux messages pendant que vous conduisez, comme avec un pouce levé ou un cœur

Les conversations épinglées apparaissent en haut des messages, ce qui facilite l'accès à vos conversations les plus fréquentes

Les piles de widgets se trouvent à gauche du tableau de bord, afin que vous puissiez rester au top de vos applications préférées en un coup d'œil

Les activités en direct apparaissent automatiquement sur le tableau de bord, ce qui facilite le suivi des événements en temps réel en déplacement

Plans

Lieux visités vous donne la possibilité de permettre à votre iPhone de détecter les lieux que vous visitez, comme un restaurant ou un magasin, afin que vous puissiez facilement les retrouver dans la bibliothèque Maps et les partager facilement

Les itinéraires préférés améliorent vos trajets fréquents en apprenant les itinéraires que vous empruntez entre les lieux que vous visitez régulièrement, comme votre trajet de la maison au travail

Musique

La traduction et la prononciation des paroles vous aident à comprendre le sens de vos chansons préférées et facilitent le chant, même si vous ne connaissez pas la langue

AutoMix fait la transition d'une chanson à l'autre comme le fait un DJ, en étirant le temps et en beatmatching pour offrir une expérience de lecture continue

Épinglez des chansons, des albums, des listes de lecture et plus encore en haut de la bibliothèque pour une lecture rapide et facile

Cartes

Les cartes d'embarquement mises à jour vous donnent plus d'accès à des informations opportunes et pertinentes sur vos vols et aéroports, ainsi qu'à un accès rapide aux fonctionnalités de l'application des compagnies aériennes.

Le suivi des commandes (bêta) utilise Apple Intelligence pour trouver les e-mails envoyés par les commerçants ou les fournisseurs de livraison et rassemble tous les détails de votre commande, vos notifications de progression et plus encore en un seul endroit dans l'application Wallet

Les options de financement à tempérament de votre banque ou de votre fournisseur de carte pour vos achats par carte de crédit et de débit sont accessibles lorsque vous payez avec Apple Pay en magasin sur iPhone

Jeux Apple

La nouvelle application Jeux est la destination tout-en-un pour jouer sur votre iPhone, vous aidant à revenir aux jeux que vous aimez, à découvrir de nouveaux favoris et à jouer avec des amis de nouvelles façons

Défiez vos amis, suivez les scores en temps réel et voyez ce que vos amis jouent d'autre

Accédez à l'ensemble de votre bibliothèque de jeux, y compris les téléchargements nouveaux et passés de l'App Store et d'Apple Arcade, et lancez-les lorsque vous êtes prêt à jouer

Les recommandations pour les nouveaux jeux sont basées sur les jeux auxquels vous aimez jouer

Protéger les enfants en ligne

Les demandes de communication donnent aux enfants la possibilité d'envoyer des demandes à leurs parents lorsqu'il y a de nouveaux numéros de téléphone avec lesquels ils veulent pouvoir communiquer

Convertissez facilement les comptes existants en comptes enfants pour profiter pleinement de toutes les protections de sécurité des enfants disponibles

Les expériences adaptées à l'âge dans les applications donnent aux parents la possibilité de permettre aux enfants de partager leur tranche d'âge avec des applications tierces, afin qu'ils puissent accéder au contenu et aux fonctionnalités adaptés à leur groupe d'âge.

La sécurité des communications s'étend pour intervenir lorsque la nudité est détectée lors d'appels FaceTime en direct et pour flouter la nudité dans les albums partagés dans Photos

Accessibilité

Les étiquettes nutritionnelles d'accessibilité dans les pages de produits de l'App Store vous indiquent si des fonctionnalités d'accessibilité telles que VoiceOver, Commande vocale et Sous-titres sont disponibles dans les apps et les jeux avant de les télécharger

Accessibility Reader rend le texte de n'importe quelle application plus facile à lire en vous offrant de nouvelles façons de personnaliser le texte avec de nombreuses options pour la police, la couleur et l'espacement, ainsi que la prise en charge du contenu parlé

Braille Access vous aide à prendre des notes, à lire des documents, à accéder aux sous-titres en direct, à lancer des applications et à effectuer diverses autres tâches sans effort avec votre écran braille connecté

