Les 5 nouveautés de l'app Fichiers sur iPadOS 26

Apple transforme enfin son app Fichiers avec iPadOS 26. Longtemps jugée trop limitée, elle gagne en puissance, en ergonomie et en style. Voici toutes les nouveautés qui la rapprochent du Finder sur Mac, dont l'app Aperçu qui débarque sur iPad.

La nouvelle app Fichiers d’iPadOS 26 : enfin digne du Finder ?

Apple propose avec iPadOS 26 une mise à jour majeure de l’application Fichiers. Longtemps critiquée pour son manque de puissance, l’app se modernise en profondeur et adopte des outils bienvenus qui la rapprochent enfin de ce que propose le Finder sur Mac. Voici un tour d’horizon des nouveautés.

Une nouvelle icône plus élégante

La première chose que l’on remarque, c’est le changement d’icône. Fini le bleu uni un peu fade : place à un dégradé de bleu beaucoup plus moderne et esthétique. Ce petit détail donne déjà le ton de cette refonte plus soignée.

Une interface plus raffinée avec le style Liquid Glass

L’app adopte désormais le style « Liquid Glass » d’iPadOS 26. Menus et boutons affichent un rendu translucide, avec des effets de profondeur qui rendent l’ensemble plus léger visuellement. L’expérience utilisateur est nettement plus agréable, avec une impression de fluidité et de clarté renforcée.

Dossiers colorés et personnalisés à l’extrême

La personnalisation des dossiers est l’un des points forts de cette mise à jour. Il est dorénavant possible d’ajouter une couleur à chaque dossier, mais aussi de choisir une icône parmi environ 200 options. Cela facilite grandement l’organisation et la reconnaissance visuelle. Apple pousse même le souci du détail jusqu’à faire apparaître une feuille blanche sur l’icône d’un dossier contenant des fichiers. Si le dossier est vide, la feuille disparaît. Un petit geste purement Apple.

Une ergonomie revue avec les vues Liste et Colonnes

La vue Liste et la vue Colonnes permettent désormais d’explorer le contenu d’un dossier sans avoir à l’ouvrir entièrement. On peut ainsi naviguer dans l’arborescence plus rapidement et plus efficacement. Un vrai gain de temps.

L'arrivée d'Aperçu sur iPad

Aperçu en profite pour arriver sur iPad avec une application dédiée permettant aux utilisateurs de créer rapidement des croquis, consulter, modifier et annoter des PDF et images à l’aide de l’Apple Pencil ou du doigt. Depuis Aperçu, Preview en anglais, accédez directement aux PDF et images de l’app Fichiers, créez des pages vierges, dessinez ou écrivez avec l’Apple Pencil, et utilisez le Remplissage automatique pour remplir facilement des formulaires PDF.

Des transferts boostés

Même si cela reste à confirmer, il semblerait que les transferts de fichiers soient un peu plus rapides qu’avec iPadOS 18. La différence se joue souvent à quelques secondes, mais tout porte à croire qu’Apple a réussi à optimiser la vitesse des copies depuis son application Fichiers. On note aussi l’apparition d’une barre de progression bien visible en haut de l’écran, en plus du cercle habituel, pour mieux suivre l’avancée des transferts.

Une expérience iPad de plus en plus complète

Avec le nouveau multitâche d’iPadOS 26, cette version repensée de l’app Fichiers complète parfaitement l’expérience. Elle se rapproche très nettement de ce que l’on connaît sur Mac, et permet d’envisager un usage plus professionnel de l’iPad, sans avoir besoin de compromis.