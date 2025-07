Les futurs emojis d'iOS 26.4 sont connus : Bigfoot, trognon de pomme, etc

1 com

À l'occasion de la Journée mondiale des emojis, outre le nouveau jeu sur Apple News+, le Consortium Unicode a annoncé cette semaine les nouveaux caractères emojis qui seront ajoutés à Unicode 17 cet automne. Les nouveautés ne sont pas très nombreuses, mais certaines sont remarquables.

La liste comprend donc un trombone, un coffre au trésor, un visage déformé, une créature poilue qui nous rappelle Bigfoot (et pour certains le film Bigfoot et les Henderson), un nuage de combat, un trognon de pomme, une orque et des danseurs de ballet.

Après la sortie d'Unicode 17, les designers d'Apple adapteront ces emojis dans le style Apple, un processus qui prend généralement plusieurs mois. Les nouveaux emojis devraient apparaître au printemps 2026, probablement avec la mise à jour iOS 26.4 qui serait déjà prévu pour accueillir le vrai Siri conversationnel.



La dernière mise à jour emoji d'Apple était dans iOS 18.4, sortie en mars 2025, avec les emojis Unicode 16 comme des cernes sous les yeux, une empreinte digitale, un arbre sans feuilles, un légume-racine, une harpe, une pelle et une éclaboussure.



Le Consortium Unicode met à jour son ensemble d'emojis chaque année, en acceptant les propositions de n'importe qui pour examen. Avec le temps, il est évident que les lots sont moins fournis, la panoplie d'emojis étant désormais très large.



